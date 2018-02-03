МЧС объявило в Москве штормовое предупреждение до конца суток

Столичное управление МЧС объявило штормовое предупреждение в связи с предстоящим резким ухудшением погоды. По данным ведомства, в городе одновременно с мощным снегопадом ветер усилится до 15-20 метров в секунду, ожидаются снежные заносы, повал деревьев, местами сильная гололедица, предупредили в ведомстве. Предупреждение будет действовать до конца воскресенья, подчеркивается на сайте
ведомства.
В МЧС отметили, что при непогоде возможно также ухудшение видимости в осадках, затруднение движение транспорта, образование на дорогах заторов и аварийных ситуаций, увеличение количества ДТП на аварийно-опасных участках, увеличение количества случаев травматизма населения.
Из-за непогоды могут быть повреждены линии электропередач, широкоформатные и слабо укрепленные конструкции, деревья. Это, в свою очередь, может привести к повреждению личного автотранспорта.
Москвичам на период действия штормового предупреждения рекомендовано избегать нахождения вблизи шатких конструкций и деревьев. Водителям в ведомстве советуют снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных обгонов, перестроений, опережений. Парковать автомобили лучше в гараж, а при его отсутствии - вдали от деревьев.
Между тем ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России передает, что высота сугробов в Москве достигла 43 сантиметров. В течение воскресенья сильный снегопад продолжится. В свою очередь, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА "Новости"
, что за сутки в столице выпало более половины месячной нормы осадков - 19 миллиметров.
Отметим, что вчера снегопад побил абсолютный рекорд
за всю историю метеонаблюдений для 3 февраля. В результате стихии в городе повалило десятки деревьев, было нарушено движение общественного транспорта, задержаны или отменены многочисленные рейсы в аэропортах. Городские власти также зафиксировали около десятка случаев падения деревьев на автомобили. Мэр Сергей Собянин призвал жителей столицы соблюдать предельную осторожность.