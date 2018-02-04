Пассажирский самолет экстренно вернулся во "Внуково" из-за сигнализации о пожаре на борту Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru



"Сразу после вылета из "Внуково" сработал датчик пожарной сигнализации. Экипаж принял решение вернуться обратно, и самолет благополучно приземлился в аэропорту", - рассказал собеседник агентства. Он отметил, что никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.



В экстренных службах подчеркнули, что возгорания на борту не было. В настоящий момент выясняются причины срабатывания датчика. Пассажиров, которые не смогли попасть в Минск с первой попытки, пересадят на другой борт.



напоминает, что в октябре прошлого года похожая ситуация также возникла с самолетом UTair. Тогда на борту возникло задымление, пассажирам было тяжело дышать. Борт развернули и экстренно посадили в Москве.



А весной 2016 года пассажирский Boeing 737-800 все той же компании UTair экстренно вернулся в столицу из-за того, что сработала сигнализация о вибрации двигателя. Пассажиры Пассажирский самолет Boeing авиакомпании UTair, следовавший из столичного аэропорта "Внуково" в Минск, вернулся в Москву после срабатывания датчика пожарной сигнализации, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По данным СМИ, на борту воздушного судна находилось 90 пассажиров."Сразу после вылета из "Внуково" сработал датчик пожарной сигнализации. Экипаж принял решение вернуться обратно, и самолет благополучно приземлился в аэропорту", - рассказал собеседник агентства. Он отметил, что никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.В экстренных службах подчеркнули, что возгорания на борту не было. В настоящий момент выясняются причины срабатывания датчика. Пассажиров, которые не смогли попасть в Минск с первой попытки, пересадят на другой борт. RNS напоминает, что в октябре прошлого года похожая ситуация также возникла с самолетом UTair. Тогда на борту возникло задымление, пассажирам было тяжело дышать. Борт развернули и экстренно посадили в Москве.А весной 2016 года пассажирский Boeing 737-800 все той же компании UTair экстренно вернулся в столицу из-за того, что сработала сигнализация о вибрации двигателя. Пассажиры рассказывали , что слышали два хлопка под крылом самолета и видели зарево. "Был хлопок раз, был хлопок и потом вспышка. Он полетел дальше, а потом вторая", - утверждал один из очевидцев.



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