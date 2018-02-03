Собянин сообщил о гибели человека в результате снегопада

3 февраля 2018 г. Субботний снегопад в Москве стал самым мощным за всю историю метеонаблюдений, и он только начался

Из-за природной стихии в городе повалило десятки деревьев, нарушено движение общественного транспорта, задержаны или отменены многочисленные рейсы в аэропортах. Москвичи в соцсетях между тем публикуют фотографии города, потонувшего в снеге.