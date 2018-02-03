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Собянин сообщил о гибели человека в результате снегопада
4 февраля 2018 г. | Время публикации 11:39 | Последние изменения 13:59
Рубрики: Происшествия  
 
Global Look Press
Global Look Press
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате субботнего снегопада, установившего абсолютный рекорд за всю историю метеонаблюдений, погиб один человек, еще пятеро получили травмы. При этом градоначальник выразил опасение, что сегодня ситуация в столице может быть еще хуже. Ранее столичное управление МЧС объявило штормовое предупреждение до конца суток.

"К сожалению, вчерашняя стихия не обошлась без жертв. Один человек погиб из-за падения дерева и порыва линии электропередачи. Еще двое получили травмы", - написал Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". Чуть позже он добавил, что, по уточненной информации, пострадали уже пять человек.

По словам мэра, согласно последним данным, в городе повалено не менее 360 деревьев. "Сегодня, похоже, будет еще хуже. Ожидается мощный снегопад и к тому же шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду. От деревьев и проводов надо держаться подальше", - заявил он.

Между тем заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков обратился к москвичам с призывом быть внимательными, осторожными в эту погоду и не ставить машины у деревьев. "Мы разослали смс всем пользователям телефонных сетей и просим прислушиваться к тем рекомендациям, которые дают специалисты", - добавил Бирюков (цитата по "Интерфаксу"). Многие москвичи, впрочем, отмечают, что никаких сообщений не получали. Система оповещения об опасной погоде в столице уже не раз подвергалась критике.

По данным МЧС, в воскресенье ветер в столице усилится до 15-20 метров в секунду, ожидаются снежные заносы, повал деревьев, местами сильная гололедица. При непогоде возможно также ухудшение видимости в осадках, затруднение движение транспорта, образование на дорогах заторов и аварийных ситуаций, увеличение количества ДТП на аварийно-опасных участках, увеличение количества случаев травматизма населения.

Москвичам на период действия штормового предупреждения рекомендовано избегать нахождения вблизи шатких конструкций и деревьев. Водителям в ведомстве советуют снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных обгонов, перестроений, опережений. Парковать автомобили лучше в гараж, а при его отсутствии - вдали от деревьев.

К настоящему моменту высота сугробов в Москве превысила 43 сантиметра. За минувшие сутки же в городе выпало более половины месячной нормы осадков - 19 миллиметров. Это - абсолютный рекорд для 3 февраля.
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