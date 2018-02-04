На смену рекордным снегопадам в начале следующей недели в Москву придут настоящие морозы Рубрики: Погода

Гидрометцентр России



По словам эксперта, атмосферное давление начнет расти утром понедельника, а днем 5 февраля в облаках уже станут появляться просветы. Температура воздуха в городе к этому моменту опустится до минус 10-13 градусов. В ночь на вторник похолодание продолжится: столбики термометров в столице будут показывать минус 15-18 градусов, а по области до минус 20.



Вильфанд отметил, что подобная погода также является аномальной - температура будет ниже нормы на 4 градуса. В середине недели температура станет немного помягче: в среду днем минус 7-9 градусов, в четверг минус 3-8, а к выходным ожидается минус 3-5, и снова выпадет снег.



Между тем Гидрометцентр России повысил с желтого до оранжевого уровень погодной опасности в Москве. По данным синоптиков, существует вероятность возникновения стихийных бедствий, нанесения ущерба из-за сильного снега, обледенения.



Столичное управление МЧС еще утром объявило штормовое предупреждение, которое будет действовать до конца дня. В ведомстве заявили, что ветер в столице усилится до 15-20 метров в секунду, ожидаются снежные заносы, повал деревьев, местами сильная гололедица. Москвичам на период действия штормового предупреждения рекомендовано избегать нахождения вблизи шатких конструкций и деревьев.



Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что в результате падения дерева на линию электропередач в столице Южный циклон, который принес на европейскую территорию России обильные снегопады, уходит на север. В связи с этим уже с завтрашнего дня снегопады в московском регионе начнут ослабевать, а им на смену придет по-настоящему морозная погода, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на директора Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.По словам эксперта, атмосферное давление начнет расти утром понедельника, а днем 5 февраля в облаках уже станут появляться просветы. Температура воздуха в городе к этому моменту опустится до минус 10-13 градусов. В ночь на вторник похолодание продолжится: столбики термометров в столице будут показывать минус 15-18 градусов, а по области до минус 20.Вильфанд отметил, что подобная погода также является аномальной - температура будет ниже нормы на 4 градуса. В середине недели температура станет немного помягче: в среду днем минус 7-9 градусов, в четверг минус 3-8, а к выходным ожидается минус 3-5, и снова выпадет снег.Между тем Гидрометцентр России повысил с желтого до оранжевого уровень погодной опасности в Москве. По данным синоптиков, существует вероятность возникновения стихийных бедствий, нанесения ущерба из-за сильного снега, обледенения.Столичное управление МЧС еще утром объявило штормовое предупреждение, которое будет действовать до конца дня. В ведомстве заявили, что ветер в столице усилится до 15-20 метров в секунду, ожидаются снежные заносы, повал деревьев, местами сильная гололедица. Москвичам на период действия штормового предупреждения рекомендовано избегать нахождения вблизи шатких конструкций и деревьев.Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что в результате падения дерева на линию электропередач в столице погиб человек . Кроме того, произошло еще несколько инцидентов, в ходе которых пять человек получили травмы. Медицинские учреждения города в связи с непогодой переведены на усиленный режим работы.



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