Более 20 станций метро пообещали открыть в столице в 2018 году

13 декабря 2017 г. Москвичам пообещали 10 новых станций метро в следующем году. В этом хотели открыть 19

Заммэра заявил, что в ближайшие годы в столице будет строиться "не менее 20 километров метро и по 10 станций". Между тем ранее сообщалось, что до конца года в столице сдадут 19 станций, однако пока открылись только три.