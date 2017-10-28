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Более 20 станций метро пообещали открыть в столице в 2018 году
4 января 2018 г. | Время публикации 12:00 | Последние изменения 13:22
Рубрики: Метрополитен  
 
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Более 20 станций метро может быть открыто в Москве в этом году: в планы правительства входит открытие первого участка Третьего пересадочного контура и завершение строительства Кожуховской линии. Об этом сообщил "Интерфаксу" заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин.

По словам Хуснуллина, в скором времени планируется открыть пассажирское движение на первом участке Третьего пересадочного контура (он же Большая кольцевая линия) от станции "Деловой центр" до станции "Петровский парк". Кроме того, будут запущены участки Люблинско-Дмитровской линии до станции "Селигерская" и Калининско-Солнцевской линии до станции "Рассказовка", станции "Беломорская" Замоскворецкой линии и "Нижняя Масловка" Третьего пересадочного контура.

Также планируется завершение строительства Кожуховской линии. "Это очень сложная для строительства линия и работы на разных ее участках идут по-разному. Если участок от Некрасовки до Косино практически готов, и точно будет открыт, то второй радиус несколько отстает. Там сложные геологические условия, поэтому он будет запущен чуть позже, хотя постараемся и его закончить до конца года. Всего на этой линии восемь станций", - сказал Хуснуллин.

Ранее сообщалось, что власти Москвы планируют в 2018 году сдать в эксплуатацию 10 новых станций метрополитена, общая протяженность путей составит не менее 20 километров. Новые ветки метро могут быть построены в том числе в Рублево-Архангельском и Троицке. Также рассматривается вариант продления Люблинско-Дмитровской линии от станции "Селигерская" до поселка Северный.
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