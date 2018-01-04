Итоги Года экологии в Москве: "неуловимая" вонь, обострение мусорной проблемы и вакханалия в парках

В России завершился Год экологии. Его целью называлось "привлечение внимания общества к вопросам экологического развития России, сохранение биологического разнообразия и обеспечение экологической безопасности". Официально общие итоги еще не подведены, но экологические организации констатируют, что существенного прорыва не произошло, и получился скорее год желаний, чем активных дел.
В Москве Год экологии запомнится частыми "газовыми атаками", точная причина которых осталась невыясненной, сокрытием подробной информации о состоянии воздуха, протестами задыхающихся жителей Подмосковья, вандальным благоустройством парков
. Ключевыми решениями стали закрытие мусорного полигона "Кучино" в подмосковной Балашихе и старт программы строительства мусоросжигательных заводов. Msk.NEWSru.com
напоминает, какие экологические скандалы сотрясали Московский регион в ушедшем году.Неприятные запахи
Жители юго-востока Москвы начали жаловаться на запах сероводорода уже в первые дни 2017 года. В некоторых районах фиксировалось более чем 30-кратное
превышение максимально допустимой концентрации сероводорода. По факту загрязнения воздуха было возбуждено уголовное дело, о результатах расследования широкую общественность не информировали.
Превышение уровня сероводорода также фиксировалось в марте и апреле, МЧС даже призывало горожан не выходить на улицу из-за токсичного смога. В ночь на 17 мая датчик Мосэкомониторинга зафиксировал превышение допустимой концентрации сероводорода в Капотне в 51,4 раза
. В МЧС датчик назвали неисправным, тем не менее инцидентом занялась прокуратура, а вероятным источником выбросов был назван Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ).
Выбросы сероводорода в Москве фиксировались все лето. К ним прибавился и запах горящего мусора
, возникший в промзонах после закрытия гигантской свалки в Балашихе. Многим предприятиям стало накладно везти свои отходы на другие полигоны, поэтому они начали сжигать мусор прямо на местах, отравляя вонью жителей близлежащих районов.
На самой свалке в конце сентября якобы фиксировалось 625-кратное
превышение допустимой концентрации сероводорода. Информацию об этом активно распространяли соцсети со ссылкой на документ Росприроднадзора. В ведомстве эту информацию опровергли, но признали, что загрязнение воздуха все же имело место, и возбудили административные дела в отношении полигона "Кучино" и Люберецких очистных сооружений.
Первым крупным предприятием, оштрафованным
по суду после массовых жалоб на неприятные запахи, стал асфальтобетонный завод в Балашихе. Штраф составил 190 тысяч рублей, однако точную причину неприятных запахов обнаружить не удалось
. В ноябре министерство экологии Московской области назвало
наиболее вероятными источниками неприятных запахов полигон "Кучино", Люберецкие очистные сооружения, Московский нефтеперерабатывающий завод, мусоросжигательный завод N4 в Косино и еще несколько промышленных зон, но обошлось по-прежнему без указания конкретного виновника.
"Апофеозом" Года экологии стала "газовая атака" 8 декабря, когда Москву и Подмосковье накрыл едкий запах тухлой квашеной капусты
. Вонь была настолько резкой, что люди жаловались на недомогание и отпрашивались домой из офисов. Эксперты экологической организации "Зеленый патруль" отметили, что запах тухлой капусты свойственен меркаптанам и их производным. Позже это подтвердил Роспотребнадзор
.
В "Зеленом патруле" предположили, что зловоние могло быть вызвано залповым сбросом теплой или горячей воды
в канализацию "Московодоканала", нуждающуюся в ремонте и очистке. В Росприроднадзоре предположили, что источником запаха могла стать свалка в Печатниках. За день до распространения вони там снимали сюжет с участием префекта Юго-Восточного округа Андрея Цыбина, ради чего техника показательно перекапывала и вывозила мусор
.
Как и в предыдущих случаях, дело ограничилось лишь выдвижением версий и проверками, которые не внесли никакой ясности. Официальные ведомства стали распространять в СМИ отчеты, согласно которым основная вина за загрязнение воздуха в Москве и Подмосковье лежит на полигоне "Кучино", однако во всех этих материалах говорится о запахе сероводорода, а не меркаптанов
и не уточняется, к какому периоду относились исследования, подтверждающие данные выводы. В связи с неприятными запахами Москва опустилась на 15-ю строчку экологического рейтинга регионов России, составленного "Зеленым патрулем" и на 16-ю позицию рейтинга Общероссийского народного фронта и Минприроды.Недоступность подробных данных о загрязнении воздуха
В конце лета Гринпис создал в помощь москвичам карту, в режиме реального времени отслеживающую изменение качества воздуха в разных районах столицы. Данные поступали с автоматических станций Мосэкомониторинга. Карта показывала концентрацию 15 загрязняющих веществ с точностью до улицы.
Сервис не успел проработать и месяца: в сентябре сайт Мосэкомониторинга внезапно закрылся на "модернизацию"
, причем произошло это накануне новых выбросов сероводорода, о которых было известно заранее. В департаменте природопользования отключение сайта объяснили не только модернизацией, но и участившимися случаями неверной трактовки данных.
Справки о состоянии воздуха стали публиковаться на объединенном сайте мэрии Москвы, однако информация сведена к минимуму: указывается лишь состояние воздуха "вблизи автотрасс" и "на других территориях". Сводки публикуются два-три раза в сутки, в выходные и праздники данные не предоставляются. Тем, кто хочет получить более подробную информацию, рекомендуется направлять запросы в Мосэкомониторинг или в департамент природопользования, но учитывая, что на ответ дается до 30 дней, оперативной такую информацию назвать нельзя. Власти Москвы обещали снова открыть сайт Мосэкомониторинга в середине декабря
, но этого так и не произошло. О новых сроках не сообщается. Закрытие свалки в Балашихе и последствия
15 июня жители Балашихи в ходе "Прямой линии" пожаловались президенту Владимиру Путину на полигон "Кучино", существующий в регионе с середины 1960-х годов. Глава государства пообещал закрыть его как можно скорее, а именно за месяц
, при том, что власти Подмосковья рассчитывали сделать это не раньше 2019-20 годов.
Свалку пришлось брать штурмом
более суток: представители полигона отказались пускать проверяющих. Попасть туда получилось только при содействии силовиков, металлические двери пришлось вскрывать. После скандала с полигоном глава Балашихи Евгений Жирков ушел в отставку
.
Мусор с "Кучино" планировалось вывозить на четыре других полигона в разных районах Подмосковья, но к увеличению нагрузки оказался готов только один. Спешное закрытие балашихинской свалки привело к тому, что у компаний, вывозящих мусор из Москвы, выросли издержки. Некоторые организации начали экономить, сжигая мусор в промзонах
по ночам к негодованию жителей ближайших районов. В Печатниках активиста, заявившего в пожарную часть о ночном сжигании мусора на незаконной свалке, избили
.
Вслед за "Кучино" в Подмосковье стали закрываться и другие мусорные полигоны. В результате целые районы и города погрязли в мусоре
. Мощностей оставшихся 15 полигонов катастрофически не хватает, поэтому их планируется перепроектировать
в течение полутора-двух лет. Правда, даже в этом случае дефицит мест для захоронения отходов составит 2,5 миллиона тонн.
Большой скандал разразился после сообщений СМИ о том, что крупнейшая в Европе свалка откроется на месте закрытого полигона "Малинки" в Новой Москве. Народное возмущение привело к тому, что властям пришлось устроить для общественников экскурсию по "Малинкам" и заверить, что там пройдет только рекультивация, для чего на свалку будет завозиться грунт с московских строек.
В самой Балашихе с закрытием "Кучино" экологическая ситуация не улучшилась. Напротив, жители округа жалуются на ухудшение здоровья
: головные и сердечные боли, кашель и другие заболевания дыхательных органов, общее недомогание, проблемы с желудочно-кишечным трактом и щитовидной железой. Осенью на улицах города находили мертвых птиц, а потом они и вовсе пропали. С ноября жители проводят одиночные пикеты у здания местной администрации, требуя ввести в Балашихе режим чрезвычайной ситуации, а также максимально быстро найти и ликвидировать источники загрязнения воздуха.Мусоросжигательные заводы
СМИ писали, что проблему со свалкой в Балашихе специально вынесли на федеральный уровень, чтобы ускорить строительство в Подмосковье мусоросжигательных заводов (МСЗ) и снизить градус нетерпимости общества к ним. Действительно, к концу года власти всех уровней стали чаще выступать в поддержку МСЗ.
Более того, если раньше говорилось о планах построить в регионе четыре таких завода, то теперь не исключается, что их будет восемь
. А спецпредставитель президента РФ по вопросам экологии Сергей Иванов заявил, что для решения мусорной проблемы нужно и вовсе строить 20 таких заводов.
Четыре мусоросжигательных завода в Подмосковье будет строить дочернее предприятие Ростеха "РТ-Инвест". По словам главы Ростеха Сергея Чемезова, за основу будут взяты швейцарско-японские технологии, дающие "минимальный выброс в атмосферу". Заводы станут частью комплексной системы по обращению с отходами в регионе, которая предполагает, что в 2018 году Московская область перейдет на раздельный сбор мусора, к 2019 году введет в эксплуатацию новые мусороперерабатывающие заводы, а в 2021 году начнет сжигать непригодные для переработки отходы и использовать эту тепловую энергию для производства "зеленого" электричества.
По предварительным данным, заводы построят в Наро-Фоминске, Солнечногорске, Ногинске и Воскресенске. Жители Подмосковья неоднократно проводили митинги против строительства МСЗ, отмечая, что сжигание отходов вредно и опасно. Вместо этого противники МСЗ требуют раздельного сбора мусора, его сортировки и дальнейшей глубокой переработки.
Примечательно, что в Москве митинги против мусоросжигания провести не удалось
: мэрия запретила даже акцию в гайд-парке "Сокольников", хотя мероприятия на этой площадке вообще не требуют специального согласования с властями. Прокуратура подтвердила незаконность
запрета. Инициативная группа также пыталась запустить процедуру референдума
о строительстве мусоросжигательных заводов, но этому помешала Мособлдума.Угроза вырубки в Филевском парке и "отсобяненные" Воробьевы горы
Москвичи с осени протестуют
против вырубки части парка Фили ради строительства эстакады и превращения Новозаводской улицы в автомагистраль. По задумке властей, трасса должна протянуться от парламентского центра в Мневниках (куда депутаты переезжать не намерены
) до делового центра "Москва-Сити". Несмотря на проблемы с парламентским центром, закупки и проектирование транспортных объектов никто не отменял, отмечают жители.
Новозаводскую улицу планируется расширить до восьми полос. По словам горожан, расширять ее некуда: с одной стороны расположен завод имени Хруничева, с другой - часть Филевского парка и жилые дома. В результате под сокращение пойдет площадь парка и зеленая зона вокруг домов. Строительство грозит вырубкой массива деревьев и уничтожением экосистемы последних остатков реликтовых лесов. Власти к протестам глухи.
Чиновники также игнорируют недовольство москвичей благоустройством Воробьевых гор, в результате которого в заказнике установили десятки мощных прожекторов
. По словам местных жителей и активистов, электрокабель прокладывается по корням деревьев, ландшафт нарушен, а яркий свет и шумная работа угрожают животным и птицам, обитающим в природоохранной зоне. Работы ведутся без обязательной государственной экологической экспертизы. Москвичи пишут письма президенту с требованием остановить варварство.Реновация и ее потенциальное влияние на экологию столицы
После принятия закона о реновации Гринпис России подсчитал возможные потери зеленого фонда Москвы при сносе и строительстве тысяч новых новых домов. По оценкам организации, реновация приведет к уничтожению 2700 гектаров растительности в Москве, что вчетверо превышает потери города за последние 15 лет
и составляет около 7% площади всех зеленых насаждений в старых границах.
В ряде районов потери могут быть существенно выше: Кузьминки, Черемушки, Зюзино, Царицыно, Перово, Новогиреево, Марфино, Коптево, Северное Измайлово, Алтуфьевский, Бабушкинский, Головинский и Нижегородский районы могут лишиться четверти своей растительности.
Тревогу Гринписа разделили
и другие ведущие экологические организации. Вырубка 40-60-летних деревьев при сносе старых домов и плотная застройка "неизбежно приведет к изменению микроклимата", деградации уцелевших природных комплексов, ухудшению здоровья москвичей, опасаются защитники природы.
В мэрии заявили, что потребуют максимально сохранить
существующие деревья и кустарники при реновации кварталов. Также будет предусмотрено расширение зеленых зон, создание скверов, обустройство газонов и цветников. Однако экологи не доверяют обещаниям властей и имеют на то веские основания, так как на практике в столице систематически нарушаются природоохранные нормы.