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Роспотребнадзор проверит организацию по доставке еды, которой отравились артисты на новогоднем представлении
4 января 2018 г. | Время публикации 13:06 | Последние изменения 13:24
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
Роспотребнадзор сообщил об отравлении 11 артистов, участвовавших в новогодней "елке" в Колонном зале Дома Союзов. Как сообщили РИА "Новости" в столичном департаменте здравоохранения, в среду за медицинской помощью обратились 11 артистов с проявлениями пищевой токсикоинфекции.

"Один из них был госпитализирован в удовлетворительном состоянии и сегодня готовится к выписке. Остальные обратившиеся имели легкие симптомы, в госпитализации не нуждались, после оказанной медицинской помощи сегодня все они вернулись к работе", — рассказал представитель департамента.

Ранее в СМИ появилась информация, что актеры новогодней елки в Доме Союзов, отыграв представление, в перерыве заказали доставку еды: сэндвичи, салаты, рис с рыбой, щи. После этого они почувствовали недомогание, у многих началась рвота, расстройство желудка. Что именно стало причиной отравления, не сообщается.

Специалисты Роспотребнадзора выехали по месту работы артистов и в организацию, предоставлявшую питание, для проведения эпидрасследования. О том, что десять человек отравились несвежей рыбой в столичном ресторане, также сообщил "Интерфаксу" заместитель мэра Москвы Леонид Печатников.

"Одного человека госпитализировали, но сегодня его уже выписали", - сказал Печатников, отметив, что отравление не было тяжелым. При этом заммэра не уточнил, идет ли речь об одном и том же инциденте.

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