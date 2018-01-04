Роспотребнадзор проверит организацию по доставке еды, которой отравились артисты на новогоднем представлении

Роспотребнадзор сообщил об отравлении 11 артистов, участвовавших в новогодней "елке" в Колонном зале Дома Союзов. Как сообщили РИА "Новости"
в столичном департаменте здравоохранения, в среду за медицинской помощью обратились 11 артистов с проявлениями пищевой токсикоинфекции.
"Один из них был госпитализирован в удовлетворительном состоянии и сегодня готовится к выписке. Остальные обратившиеся имели легкие симптомы, в госпитализации не нуждались, после оказанной медицинской помощи сегодня все они вернулись к работе", — рассказал представитель департамента.
Ранее в СМИ появилась информация, что актеры новогодней елки в Доме Союзов, отыграв представление, в перерыве заказали доставку еды: сэндвичи, салаты, рис с рыбой, щи. После этого они почувствовали недомогание, у многих началась рвота, расстройство желудка. Что именно стало причиной отравления, не сообщается.
Специалисты Роспотребнадзора выехали по месту работы артистов и в организацию, предоставлявшую питание, для проведения эпидрасследования. О том, что десять человек отравились несвежей рыбой в столичном ресторане, также сообщил "Интерфаксу"
заместитель мэра Москвы Леонид Печатников.
"Одного человека госпитализировали, но сегодня его уже выписали", - сказал Печатников, отметив, что отравление не было тяжелым. При этом заммэра не уточнил, идет ли речь об одном и том же инциденте.