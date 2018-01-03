Жители центра Москвы попросили президента запретить новогодние мероприятия в окрестностях Тверской

3 января 2018 г. Москвичи пожаловались на недоступность центра столицы в праздники даже для пешеходов

Блоггеры массово жалуются на перекрытия в центре столицы: везде стоят кордоны из ОМОНа и Росгвардии, работа отелей парализована, а организовать нормальные проходы в места гуляний никто не подумал.