Жители центра Москвы попросили президента запретить новогодние мероприятия в окрестностях Тверской

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"Автомобилисты Москвы" призвало жителей столицы подписать петицию в адрес президента РФ Владимира Путина против праздничного перекрытия Тверской улицы и прилегающих переулков.
В сообщении отмечается, что жители центра столицы "оказались заложниками показушников, которые устроили концлагерь под вывеской фестиваля "Путешествие в Зазеркалье". На данный момент петицию подписали около тысячи человек. Текст опубликован на портале Change.Org
.
Авторы обращения к президенту жалуются, что переулки стали полигонами для подготовки фестиваля "Путешествие в Рождество". Работы проводились в ночное время с нарушением всех норм, монтаж конструкций сопровождался "страшным грохотом", а выхлоп и шум от дизельных генераторов "поднимается прямо в квартиры несчастных москвичей, которые не имеют возможности покинуть город".
В итоге тысячи людей вынуждены проводить бессонные ночи из-за шума и лишены возможности пользоваться своими автомобилями, поскольку подъезды к домам полностью заблокированы, говорится в петиции.
Перекрытие центра столицы в Новый год обернулось массовым недовольством в соцсетях
. Блогеры жалуются на то, что везде в центре стоят кордоны из ОМОНа и Росгвардии, работа отелей парализована, а организовать нормальные проходы в места гуляний никто не подумал.
Обозревательница Божена Рынска в эмоциональном, по обыкновению, посте
сравнила происходящее на Тверской в новогоднюю ночь с осадным положением, а музыкальное сопровождение праздника назвала "звуковым терроризмом".
"Поход по праздничному городу был ужасен. Ни с одного нашего переулка на Тверскую не выйти и не пересечь. Бульвар тоже перекрыт. На Пушкинской и Маяковской рамки. Шмонают, - описывала она. Другие пользователи соцсетей сравнивали центр Москвы с "зоной особого режима".