NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
4
января
pda
Поиск
Архив

Жители центра Москвы попросили президента запретить новогодние мероприятия в окрестностях Тверской
4 января 2018 г. | Время публикации 11:09 | Последние изменения 13:21
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Facebook-сообщество "Автомобилисты Москвы" призвало жителей столицы подписать петицию в адрес президента РФ Владимира Путина против праздничного перекрытия Тверской улицы и прилегающих переулков.

В сообщении отмечается, что жители центра столицы "оказались заложниками показушников, которые устроили концлагерь под вывеской фестиваля "Путешествие в Зазеркалье". На данный момент петицию подписали около тысячи человек. Текст опубликован на портале Change.Org.

Авторы обращения к президенту жалуются, что переулки стали полигонами для подготовки фестиваля "Путешествие в Рождество". Работы проводились в ночное время с нарушением всех норм, монтаж конструкций сопровождался "страшным грохотом", а выхлоп и шум от дизельных генераторов "поднимается прямо в квартиры несчастных москвичей, которые не имеют возможности покинуть город".

В итоге тысячи людей вынуждены проводить бессонные ночи из-за шума и лишены возможности пользоваться своими автомобилями, поскольку подъезды к домам полностью заблокированы, говорится в петиции.

Перекрытие центра столицы в Новый год обернулось массовым недовольством в соцсетях. Блогеры жалуются на то, что везде в центре стоят кордоны из ОМОНа и Росгвардии, работа отелей парализована, а организовать нормальные проходы в места гуляний никто не подумал.

Обозревательница Божена Рынска в эмоциональном, по обыкновению, посте сравнила происходящее на Тверской в новогоднюю ночь с осадным положением, а музыкальное сопровождение праздника назвала "звуковым терроризмом". "Поход по праздничному городу был ужасен. Ни с одного нашего переулка на Тверскую не выйти и не пересечь. Бульвар тоже перекрыт. На Пушкинской и Маяковской рамки. Шмонают, - описывала она. Другие пользователи соцсетей сравнивали центр Москвы с "зоной особого режима".
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Москвичи пожаловались на недоступность центра столицы в праздники даже для пешеходов
3 января 2018 г.
Москвичи пожаловались на недоступность центра столицы в праздники даже для пешеходов
Блоггеры массово жалуются на перекрытия в центре столицы: везде стоят кордоны из ОМОНа и Росгвардии, работа отелей парализована, а организовать нормальные проходы в места гуляний никто не подумал.

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
4.01.2018   19:46
2
15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Четверг, 4 января 2018 г. // Последняя новость 18:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>