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Собянин рассказал, почему не увеличивается число парковок в центре
4 января 2018 г. | Время публикации 17:41
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Global Look Press
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что увеличение количества парковок в центре Москвы могло бы привести к коллапсу на дорогах. Об этом он написал в своем блоге.

"Представим, что мы решили увеличить количество парковочных мест, скажем, на небольшую цифру, на 20%. В результате от 3 до 3,5 тысячи машин дополнительно въедут в пределы Бульварного кольца и будут там парковаться. Вместо пробок семь баллов мы получаем восемь баллов. А если увеличим количество парковочных мест на 50%, будем иметь не семь, а 10 баллов — глухую пробку внутри Бульварного кольца", — написал Собянин в четверг.

Он подчеркнул, что превышение максимального количества парковочных мест "в любом случае приведёт к росту загруженности дорог и полному коллапсу движения", а максимально допустимое количество парковочных мест внутри Бульварного кольца рассчитывается исходя из того, чтобы машины могли ехать, а не стоять в пробках. По словам мэра, платные парковки снижают или сдерживают число перемещающихся машин, улучшая движение не только в центре города, но и на других магистралях, включая МКАД.

Между тем специалисты "Яндекса" отмечают, что загруженность улиц в центре Москвы существенно выросла за последние пять лет, а внутри Садового кольца ситуация с пробками самая плохая с 2013 года. Внутри Садового кольца за год скорость движения упала на 16 процентов утром и на 8 вечером. В утренний час пик средняя скорость движения на Садовом составляет около 27 километров в час, а к 18:00 падает до 15 километров в час. Затруднения на дорогах возникают уже около семи утра, а некоторые улицы остаются загруженными до 8-9 часов вечера.

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