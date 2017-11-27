Собянин рассказал, почему не увеличивается число парковок в центре

27 ноября 2017 г. "Яндекс" назвал дорожную ситуацию внутри Садового кольца самой плохой за последние пять лет

По оценке компании, в целом пробок в Москве стало несколько меньше, чем пять лет назад, но в центре картина совершенно другая. В этом году пробки, занимавшие более 75 процентов протяженности Садового кольца, возникали 54 раза.