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Водитель автобуса, попавшего в ДТП у станции метро "Славянский бульвар", вышел из больницы
4 января 2018 г. | Время публикации 15:36 | Последние изменения 16:09
Рубрики: Происшествия  
 
АГН Москва/ Киселев Сергей
Водитель автобуса, который 25 декабря въехал в подземный переход вблизи станции метро "Славянский бульвар", покинул лечебное учреждение. Об этом сообщил ТАСС источник в медицинских кругах.

"Он выписан из больницы", - сказал собеседник агентства, уточнив, что в дальнейшем водитель будет проходить лечение амбулаторно. Информации о мере пресечения, избранной для водителя, пока нет.

ДТП с участием рейсового автобуса номер 818, следовавшего по маршруту метро "Славянский бульвар" - центр "Сколково", произошло 25 декабря возле станции метро примерно в 14:50 по московскому времени. Автобус, которым управлял 58-летний Виктор Тихонов, въехал в многолюдный подземный переход. В результате аварии 11 человек пострадали (включая водителя), четверо погибли. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) и ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). В случае доказанной вины водителя ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Следователи рассматривают две основные версии произошедшего: водитель не справился с управлением и автобус был неисправен (отказ тормозной системы). Водитель Виктор Тихонов в предварительных показаниях сообщал, что автобус "внезапно начал самостоятельное движение", а тормоза не сработали. Между тем эксперты группы "ГАЗ", в которую входит ЛиАЗ, уже заявили, что водитель не использовал ни один из возможных способов торможения.

Повторно допросить Тихонова не удалось. Он вместе с другими пострадавшими был доставлен в больницу имени Боткина с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и травмой грудной клетки, ушибом легких и переломом ребер. В больнице у него диагностировали кровоизлияние в мозг в результате серьезной травмы головы, а также проблемы с сердцем.
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