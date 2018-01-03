Цветы и верба распустились в столичном регионе в результате аномального тепла

3 января 2018 г. Рождество в Москве может стать самым теплым за 140 лет

7 января температура может подняться до 4-5 градусов тепла, что станет абсолютным рекордом дня за всю почти 140-летнюю историю метеонаблюдений в Москве. Морозная погода придет в начале первой рабочей недели.