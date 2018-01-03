Цветы и верба распустились в столичном регионе в результате аномального тепла

Новый год в столичном регионе выдался бесснежным, и москвичи активно публикуют в соцсетях фото погодных аномалий. Так, в некоторых районах Москвы и Подмосковья распустилась верба и появились цветы, включая подснежники.
Жительница Москвы Мария Филина сообщила в соцсети "ВКонтакте"
, что у нее на даче в подмосковном Чехове распустились подснежники. Женщина публикует фотографию розовых цветов, которые выглядывают из-под тающего снега.
"Не знаю, как насчет подснежников, а вот примулы расцвели 1 января 2018. Вот и Новый Год без снега, но с цветами", — пишет жительница Люберец Кристина Ватаман и публикует фотографию
фиолетовых и оранжевых цветов. А москвичка Вероника сообщает
, что в городе зацвел безвременник. "Чудеса подмосковной теплой зимы. Новогодний подарок от махрового безвременника сорта Waterlily. Январь на дворе, а он зацвел! - отмечает женщина. - Мне уже хочется весны. А вам?". Также сообщается, что в некоторых районах распустилась верба.
Ранее синоптики сообщали, что в начале 2018 года в столичном регионе сохраняется аномально теплая погода: температура воздуха на 9-10 градусов превышает климатическую норму. 7 января температура может подняться до 4-5 градусов тепла, что станет абсолютным рекордом
дня за всю почти 140-летнюю историю метеонаблюдений в Москве. Стабильно морозная погода ожидается с началом первой рабочей недели года, однако температура по-прежнему будет значительно выше нормы.