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Цветы и верба распустились в столичном регионе в результате аномального тепла
4 января 2018 г. | Время публикации 16:32
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
Новый год в столичном регионе выдался бесснежным, и москвичи активно публикуют в соцсетях фото погодных аномалий. Так, в некоторых районах Москвы и Подмосковья распустилась верба и появились цветы, включая подснежники.

Жительница Москвы Мария Филина сообщила в соцсети "ВКонтакте", что у нее на даче в подмосковном Чехове распустились подснежники. Женщина публикует фотографию розовых цветов, которые выглядывают из-под тающего снега.

"Не знаю, как насчет подснежников, а вот примулы расцвели 1 января 2018. Вот и Новый Год без снега, но с цветами", — пишет жительница Люберец Кристина Ватаман и публикует фотографию фиолетовых и оранжевых цветов. А москвичка Вероника сообщает, что в городе зацвел безвременник. "Чудеса подмосковной теплой зимы. Новогодний подарок от махрового безвременника сорта Waterlily. Январь на дворе, а он зацвел! - отмечает женщина. - Мне уже хочется весны. А вам?". Также сообщается, что в некоторых районах распустилась верба.

Ранее синоптики сообщали, что в начале 2018 года в столичном регионе сохраняется аномально теплая погода: температура воздуха на 9-10 градусов превышает климатическую норму. 7 января температура может подняться до 4-5 градусов тепла, что станет абсолютным рекордом дня за всю почти 140-летнюю историю метеонаблюдений в Москве. Стабильно морозная погода ожидается с началом первой рабочей недели года, однако температура по-прежнему будет значительно выше нормы.
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