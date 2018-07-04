В Печатниках бетономешалка протаранила 9 припаркованных автомобилей и перевернулась

На улице Полбина на юго-востоке Москвы опрокинулась бетономешалка, задев несколько припаркованных автомобилей. Об этом сообщается в официальном Twitter
Центра организации дорожного движения. Пострадавших нет. Движение по улице было полностью перекрыто.
По данным источника агентства "Москва"
в экстренных службах, на месте разлились горюче-смазочные материалы. СМИ сообщают о девяти поврежденных легковых автомобилях. Бетономешалка также снесла столб.
Водитель бетономешалки смог самостоятельно выбраться из кабины, сообщает "Комсомольская правда"
. Предположительно, он уснул за рулем. Очевидцы рассказали, что некоторые машины уже не подлежат ремонту, а восстановление одной иномарки обойдется примерно в 400 тысяч рублей, передает телеканал 360
.