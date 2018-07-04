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В Печатниках бетономешалка протаранила 9 припаркованных автомобилей и перевернулась
4 июля 2018 г. | Время публикации 12:30 | Последние изменения 13:35
Рубрики: Происшествия  
 
Стоп-кадр видео Телеканала 360
На улице Полбина на юго-востоке Москвы опрокинулась бетономешалка, задев несколько припаркованных автомобилей. Об этом сообщается в официальном Twitter Центра организации дорожного движения. Пострадавших нет. Движение по улице было полностью перекрыто.

По данным источника агентства "Москва" в экстренных службах, на месте разлились горюче-смазочные материалы. СМИ сообщают о девяти поврежденных легковых автомобилях. Бетономешалка также снесла столб.

Водитель бетономешалки смог самостоятельно выбраться из кабины, сообщает "Комсомольская правда". Предположительно, он уснул за рулем. Очевидцы рассказали, что некоторые машины уже не подлежат ремонту, а восстановление одной иномарки обойдется примерно в 400 тысяч рублей, передает телеканал 360.

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Среда, 4 июля 2018 г. // Последняя новость 15:33
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