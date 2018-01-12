Мособлизбирком потратит 31 миллион рублей на агитационные крышки для банок и другие сувениры к выборам Рубрики: Общество

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Кроме того, через три рабочих дня после заключения контракта Мособлизбирком получит более 20 тысяч предметов, в том числе четыре тысячи календарей на магните, 600 футболок, 500 кружек, рюкзаки, ручки и блокноты. Сувениры поступят во все 73 территориальные избирательные комиссии Московской области и в Мособлизбирком.



Юристы партии "Яблоко", обнаружившей госзакупку, обратились в подмосковные управления ФАС и прокуратуры с просьбой проверить тендер на возможное нарушение закона о конкуренции и Гражданского кодекса. Как заявил юрист центра антикоррупционной политики партии Алексей Чумаков, сроки выполнения контракта нереалистичны, что несет коррупционные риски при выборе подрядчика. Другие эксперты отмечают, что иногда поставщики могут самостоятельно готовить продукцию заранее, однако не в том случае, если речь идет о продукции с символикой. В Мособлизбиркоме пока не ответили на запрос о целях закупки.



Аналогичные закупки были проведены в начале года, когда к выборам президента РФ и губернатора региона был приурочен фестиваль Мособлизбирком заказал сувениры перед выборами губернатора Подмосковья. Как пишет РБК , в числе сувениров, на которые потратят 31 миллион рублей, значатся агитационные крышки для консервирования, рюкзаки и шоколадки.По данным на сайте госзакупок , 23 июля будет разыгран тендер на "изготовление информационной продукции для избирателей в период подготовки и проведения выборов губернатора Московской области". В течение 20 дней после заключения контракта подрядчик должен поставить Мособлизбиркому три миллиона завинчивающихся крышек для консервирования, полтора миллиона значков и 50 тысяч шоколадок.Кроме того, через три рабочих дня после заключения контракта Мособлизбирком получит более 20 тысяч предметов, в том числе четыре тысячи календарей на магните, 600 футболок, 500 кружек, рюкзаки, ручки и блокноты. Сувениры поступят во все 73 территориальные избирательные комиссии Московской области и в Мособлизбирком.Юристы партии "Яблоко", обнаружившей госзакупку, обратились в подмосковные управления ФАС и прокуратуры с просьбой проверить тендер на возможное нарушение закона о конкуренции и Гражданского кодекса. Как заявил юрист центра антикоррупционной политики партии Алексей Чумаков, сроки выполнения контракта нереалистичны, что несет коррупционные риски при выборе подрядчика. Другие эксперты отмечают, что иногда поставщики могут самостоятельно готовить продукцию заранее, однако не в том случае, если речь идет о продукции с символикой. В Мособлизбиркоме пока не ответили на запрос о целях закупки.Аналогичные закупки были проведены в начале года, когда к выборам президента РФ и губернатора региона был приурочен фестиваль "Подмосковье выбирает" , обошедшийся областному бюджету в 232 миллиона 646,5 тысячи рублей. Тогда Мособлизбирком заявил о намерении закупить сувениры с символикой выборов: два миллиона магнитов, 1,3 миллиона брелоков, 2,5 миллиона значков, 100 тысяч раскладных стаканчиков, 38 тысяч шариковых ручек, 40 тысяч жилетов, столько же манишек, шарфов и сумок, 440 тысяч автозарядок и 2,6 миллиона открыток.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 12 января 2018 г. Подмосковный избирком потратит больше 232 миллионов рублей на сувениры к выборам

Избирательная комиссия Московской области объявила конкурс на организацию фестиваля "Подмосковье выбирает", приуроченного к выборам президента РФ и губернатора региона. По подсчетам СМИ, с 2015 года, когда фестиваль проводился впервые, его стоимость выросла примерно в 1200 раз.

