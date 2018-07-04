На мать ребенка-инвалида завели уголовное дело о наркоторговле за продажу лишней дозы лекарства Рубрики: Общество

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У шестилетнего сына жительницы Москвы Екатерины Конновой Арсения редкое заболевание - врожденное отсутствие пищевода, а также ДЦП и другие сложные диагнозы. Мальчик дважды пережил клиническую смерть и ежедневно по несколько раз страдает от эпилептических припадков. Снимать приступы помогает диазепам в микроклизмах, но в России препарат в такой форме не зарегистрирован и входит в список психотропных веществ с ограниченным оборотом, сообщает портал



Большинство родителей детей с эпилепсией вынуждены покупать клизмы с диазепамом за границей или через перекупщиков на форумах. Коннова купила 20 микроклизм в группе "ВКонтакте" по тысяче рублей за штуку. В детском хосписе "Дом с маяком" ей посоветовали бесплатно получать в поликлинике диазепам в ампулах. Женщина так и сделала, а оставшиеся пять микроклизм решила продать другим родителям на том же форуме по сниженной цене, чтобы вернуть хотя бы часть денег.



Вечером 18 июня Коннова встретилась с покупателем у станции метро "Проспект мира" и получила деньги, после чего к ней подошли сотрудники полиции и отвезли в отделение. "В материалах дела теперь пишут, что это было "оперативно-разыскное мероприятие "проверочная закупка", - пишет в



На Коннову завели уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов"). В материалах следствия говорится, что у Конновой был "преступный умысел", и она "незаконно хранила указанное психотропное вещество с целью незаконного сбыта за денежное вознаграждение 3250 рублей". При этом, по словам благотворителей, от диазепама невозможно получить никакого кайфа.



"Если Екатерину посадят, Арсений попадет в интернат для инвалидов, где с его диагнозами ему грозит очень быстрая смерть, а его старший брат окажется в детском доме. <...> Даже если срок будет условным, это значит, что Екатерину уже не возьмут на работу, за границу Арсения в случае необходимости на лечение она отвезти не сможет", - говорится в петиции, требующей закрыть уголовное дело против женщины.



Старший научный сотрудник Института педиатрии, член благотворительного фонда "Содружество" Александра Пивоварова рассказала, что до недавнего времени российским больным с эпилепсией выписывался другой препарат для внутримышеных инъекций. Теперь такой возможности нет, в случае приступа нужно ждать скорую помощь.



Между тем у некоторых больных число приступов может достигать 20-30 в день. Проблема еще и в том, что во многих случаях детей отвозят в инфекционные отделения больниц, где они подвергаются риску заражения. Использование диазепама в микроклизмах "для кого-то может стать единственным выходом", отметила Пивоварова. Она добавила, что уже слышала о случаях уголовного преследования в связи с покупкой лекарств с рук, но не привела подробностей. Мать неизлечимо больного ребенка с тяжелой инвалидностью стала фигурантом уголовного дела о торговле наркотиками из-за перепродажи лекарства, не пригодившегося ее сыну. Женщине, в одиночку воспитывающей двух несовершеннолетних детей, грозит от четырех до восьми лет лишения свободы. Петицию в ее поддержку за считаные часы подписали более семи тысяч человек.У шестилетнего сына жительницы Москвы Екатерины Конновой Арсения редкое заболевание - врожденное отсутствие пищевода, а также ДЦП и другие сложные диагнозы. Мальчик дважды пережил клиническую смерть и ежедневно по несколько раз страдает от эпилептических припадков. Снимать приступы помогает диазепам в микроклизмах, но в России препарат в такой форме не зарегистрирован и входит в список психотропных веществ с ограниченным оборотом, сообщает портал "Милосердие.Ru" Большинство родителей детей с эпилепсией вынуждены покупать клизмы с диазепамом за границей или через перекупщиков на форумах. Коннова купила 20 микроклизм в группе "ВКонтакте" по тысяче рублей за штуку. В детском хосписе "Дом с маяком" ей посоветовали бесплатно получать в поликлинике диазепам в ампулах. Женщина так и сделала, а оставшиеся пять микроклизм решила продать другим родителям на том же форуме по сниженной цене, чтобы вернуть хотя бы часть денег.Вечером 18 июня Коннова встретилась с покупателем у станции метро "Проспект мира" и получила деньги, после чего к ней подошли сотрудники полиции и отвезли в отделение. "В материалах дела теперь пишут, что это было "оперативно-разыскное мероприятие "проверочная закупка", - пишет в Facebook замдиректора хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава.На Коннову завели уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов"). В материалах следствия говорится, что у Конновой был "преступный умысел", и она "незаконно хранила указанное психотропное вещество с целью незаконного сбыта за денежное вознаграждение 3250 рублей". При этом, по словам благотворителей, от диазепама невозможно получить никакого кайфа."Если Екатерину посадят, Арсений попадет в интернат для инвалидов, где с его диагнозами ему грозит очень быстрая смерть, а его старший брат окажется в детском доме. <...> Даже если срок будет условным, это значит, что Екатерину уже не возьмут на работу, за границу Арсения в случае необходимости на лечение она отвезти не сможет", - говорится в петиции, требующей закрыть уголовное дело против женщины.Старший научный сотрудник Института педиатрии, член благотворительного фонда "Содружество" Александра Пивоварова рассказала, что до недавнего времени российским больным с эпилепсией выписывался другой препарат для внутримышеных инъекций. Теперь такой возможности нет, в случае приступа нужно ждать скорую помощь.Между тем у некоторых больных число приступов может достигать 20-30 в день. Проблема еще и в том, что во многих случаях детей отвозят в инфекционные отделения больниц, где они подвергаются риску заражения. Использование диазепама в микроклизмах "для кого-то может стать единственным выходом", отметила Пивоварова. Она добавила, что уже слышала о случаях уголовного преследования в связи с покупкой лекарств с рук, но не привела подробностей.



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