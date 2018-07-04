Полиция задержала фаната из Англии, разрисовавшего памятник футболисту Черенкову

Столичная полиция задержала вандала, который нанес надпись на памятник футболисту Федору Черенкову около стадиона "Спартак". Как говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве, на которое ссылается РИАМО
, перед началом матча Колумбия – Англия на стадионе "Спартак" английский фанат написал на памятнике легендарному футболисту Федору Черенкову слово "England". После матча надпись стерли.
"По факту нанесения надписи на памятник около стадиона "Спартак" полицией проводится проверка. В результате принятых мер полицейскими установлено и задержано лицо, совершившее данное деяние", - говорится в сообщении. В отношении 20-летнего иностранца возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.31 КоАП РФ "Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований". Ему грозит административный штраф в размере от трех до десяти тысяч рублей или обязательные работы на срок до 160 часов.
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев назвал поступок болельщика хулиганством, сообщает "Спорт-Экспресс"
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"Не думаю, что этот хулиган нанес какой-то материальный ущерб, но в душу наших болельщиков он, конечно, наплевал. <...> Нельзя не отметить и поступок других болельщиков из Англии, которые и удалили эту надпись. Это настоящий поступок. <...> Могу только поприветствовать такое действие настоящих болельщиков, которые с уважением отнеслись к памяти футболиста", - заявил депутат.
Сам молодой человек извинился перед болельщиками. "Я сожалею. Мне стыдно. Я полюбил эту страну за два дня, что пробыл здесь. Ваши люди радушны. Я уважаю историю. Если бы я знал, что это оскорбит людей, то никогда бы не сделал этого. Я приношу извинения", - заявил фанат сборной Англии Холл Руфус, слова которого приводятся в Twitter-аккаунте
издания "Спорт-Экспресс".