

Полиция задержала фаната из Англии, разрисовавшего памятник футболисту Черенкову Рубрики: Происшествия

АГН "Москва" / Киселев Сергей



"По факту нанесения надписи на памятник около стадиона "Спартак" полицией проводится проверка. В результате принятых мер полицейскими установлено и задержано лицо, совершившее данное деяние", - говорится в сообщении. В отношении 20-летнего иностранца возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.31 КоАП РФ "Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований". Ему грозит административный штраф в размере от трех до десяти тысяч рублей или обязательные работы на срок до 160 часов.



Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев назвал поступок болельщика хулиганством, сообщает



Сам молодой человек извинился перед болельщиками. "Я сожалею. Мне стыдно. Я полюбил эту страну за два дня, что пробыл здесь. Ваши люди радушны. Я уважаю историю. Если бы я знал, что это оскорбит людей, то никогда бы не сделал этого. Я приношу извинения", - заявил фанат сборной Англии Холл Руфус, слова которого приводятся в



Английский фанат, осквернивший памятник Черенкову, извинился:



"Я сожалею. Мне стыдно. Я полюбил эту страну за два дня, что пробыл здесь. Ваши люди радушны. Я уважаю историю. Если бы я знал, что это оскорбит людей, то никогда бы не сделал этого. Я приношу извинения" pic.twitter.com/GRddiU2Euc— Спорт-Экспресс (@sportexpress) 3 июля 2018 г. Столичная полиция задержала вандала, который нанес надпись на памятник футболисту Федору Черенкову около стадиона "Спартак". Как говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве, на которое ссылается РИАМО , перед началом матча Колумбия – Англия на стадионе "Спартак" английский фанат написал на памятнике легендарному футболисту Федору Черенкову слово "England". После матча надпись стерли."По факту нанесения надписи на памятник около стадиона "Спартак" полицией проводится проверка. В результате принятых мер полицейскими установлено и задержано лицо, совершившее данное деяние", - говорится в сообщении. В отношении 20-летнего иностранца возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.31 КоАП РФ "Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований". Ему грозит административный штраф в размере от трех до десяти тысяч рублей или обязательные работы на срок до 160 часов.Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев назвал поступок болельщика хулиганством, сообщает "Спорт-Экспресс" . "Не думаю, что этот хулиган нанес какой-то материальный ущерб, но в душу наших болельщиков он, конечно, наплевал. <...> Нельзя не отметить и поступок других болельщиков из Англии, которые и удалили эту надпись. Это настоящий поступок. <...> Могу только поприветствовать такое действие настоящих болельщиков, которые с уважением отнеслись к памяти футболиста", - заявил депутат.Сам молодой человек извинился перед болельщиками. "Я сожалею. Мне стыдно. Я полюбил эту страну за два дня, что пробыл здесь. Ваши люди радушны. Я уважаю историю. Если бы я знал, что это оскорбит людей, то никогда бы не сделал этого. Я приношу извинения", - заявил фанат сборной Англии Холл Руфус, слова которого приводятся в Twitter-аккаунте издания "Спорт-Экспресс".



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