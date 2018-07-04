В борьбе с нелегальными экскурсиями из Третьяковской галереи выгоняют обычных посетителей Рубрики: Общество

Global Look Press



О подобном случае сообщил в



Участники группы "обменивались впечатлениями" и "задавали друг другу вопросы по поводу увиденного", однако охранник потребовал это прекратить, сочтя "экскурсией без аккредитации". Посетители попытались выяснить у сотрудника музея, что считается экскурсией и означает ли его замечание, что разговаривать запрещено вообще. На первый вопрос охранник ответить не смог, сказав лишь, что нельзя разговаривать громко. После этого ученые перешли на шепот.



На выходе их ждали "старший лейтенант МЧС" и сотрудница галереи, которые заявили, что действия посетителей незаконны. Историкам объяснили, что в случае прохода на выставку группой "от 1 до 20 человек" нужно запрашивать разрешение у музея. Получить ответ на вопрос, что такое "группа из одного человека", им не удалось. После обращения доцентов в Минкультуры директор департамента музеев Юрий Евтюхин попросил главу Третьяковской галереи Зельфиру Трегулову разобраться в ситуации.



По словам замдиректора галереи Марины Эльзессер, записи с видеокамер доказывают, что историки "стояли сплоченной группой и рассказывали своим студентам про картины". "О занятии, которое проводили в стенах галереи преподаватели истфака, никто из нас не знал. Мы считаем, что педагоги проводили именно занятие, а не просто обменивались мнениями, как они утверждают. Поэтому они должны были заранее зарегистрировать визит на нашем сайте и внести плату", - сказала Эльзессер. Она отметила, что новые правила были введены из-за того, что сторонние экскурсоводы дают неверную информацию, на что жалуются сами посетители Третьяковки.



20 июня в такой же ситуации оказались редактор журнала Fashionograph Тим Ильясов и пятеро его друзей. По словам журналиста, он рассказывал им истории и комментировал костюмы на портретах, что опять-таки было воспринято как экскурсия и возмутило сотрудников музея. После замечания Ильясов стал говорить тише, но вскоре от него потребовали бейдж гида и отправили за разъяснениями в администрацию.



2 июля такие же претензии предъявили посетителю, пришедшему в Новую Третьяковку на ту же выставку Верещагина с тремя друзьями. Мужчина написал в Третьяковская галерея с середины мая объявила войну нелегальным экскурсоводам. Человек, не являющийся штатным гидом, но рассказывающий другим посетителям о картинах, должен получить бейдж "гида-гостя" и заплатить галерее за проведение групповой экскурсии. Жертвами нового правила стали обычные посетители, пишет "Медуза" О подобном случае сообщил в Facebook сотрудник МГУ, кандидат исторических наук Максим Шевченко, ходивший 15 июня на выставку Верещагина в Третьяковку на Крымском Валу вместе с коллегами-доцентами, студентами и аспирантами.Участники группы "обменивались впечатлениями" и "задавали друг другу вопросы по поводу увиденного", однако охранник потребовал это прекратить, сочтя "экскурсией без аккредитации". Посетители попытались выяснить у сотрудника музея, что считается экскурсией и означает ли его замечание, что разговаривать запрещено вообще. На первый вопрос охранник ответить не смог, сказав лишь, что нельзя разговаривать громко. После этого ученые перешли на шепот.На выходе их ждали "старший лейтенант МЧС" и сотрудница галереи, которые заявили, что действия посетителей незаконны. Историкам объяснили, что в случае прохода на выставку группой "от 1 до 20 человек" нужно запрашивать разрешение у музея. Получить ответ на вопрос, что такое "группа из одного человека", им не удалось. После обращения доцентов в Минкультуры директор департамента музеев Юрий Евтюхин попросил главу Третьяковской галереи Зельфиру Трегулову разобраться в ситуации.По словам замдиректора галереи Марины Эльзессер, записи с видеокамер доказывают, что историки "стояли сплоченной группой и рассказывали своим студентам про картины". "О занятии, которое проводили в стенах галереи преподаватели истфака, никто из нас не знал. Мы считаем, что педагоги проводили именно занятие, а не просто обменивались мнениями, как они утверждают. Поэтому они должны были заранее зарегистрировать визит на нашем сайте и внести плату", - сказала Эльзессер. Она отметила, что новые правила были введены из-за того, что сторонние экскурсоводы дают неверную информацию, на что жалуются сами посетители Третьяковки.20 июня в такой же ситуации оказались редактор журнала Fashionograph Тим Ильясов и пятеро его друзей. По словам журналиста, он рассказывал им истории и комментировал костюмы на портретах, что опять-таки было воспринято как экскурсия и возмутило сотрудников музея. После замечания Ильясов стал говорить тише, но вскоре от него потребовали бейдж гида и отправили за разъяснениями в администрацию.2 июля такие же претензии предъявили посетителю, пришедшему в Новую Третьяковку на ту же выставку Верещагина с тремя друзьями. Мужчина написал в Facebook , что "шепотом что-то стыдливо в уголке рассказывал своим трем друзьям о художнике, его брате, отношениях с войной", но получил замечание от смотрительницы, а потом сотрудник службы безопасности потребовал у него бейдж гостевого гида. После препирательств посетителя попросили уйти. Молодой человек назвал новые правила Третьяковки "адским позором" и отметил, что в них вообще не сказано, что, собственно, подразумевается под экскурсией.



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