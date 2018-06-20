В московском метро собрали самые необычные вопросы гостей ЧМ-2018

В Московском метрополитене составили список самых популярных и необычных вопросов, которые задают иностранные болельщики волонтерам в метро и консультантам на стойках "Живое общение". Чаще всего гости столицы обращаются с вопросами на станциях "Площадь Революции" и "Пушкинская", где ежедневно обслуживают около тысячи человек. Об этом сообщается на сайте
мэра и правительства столицы.
"Самыми популярными вопросами стали "Как дойти до Красной площади?" и "Где Никольская улица
?", причем часто болельщики просто показывают фотографию улицы с толпой из интернета. Кроме того, пассажиры из других стран интересуются, где станция с собачками, имея в виду "Площадь Революции", - рассказал руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. Отметим, что на станции "Площадь Революции" зафиксировано больше всего обращений к англоговорящим кассирам, поскольку здесь ежедневно покупают билеты около трех тысяч человек
.
Самыми необычными вопросами, с которыми туристы обращались к волонтерам-сотрудникам метро, стали "Где спит Ленин?", "Вы выйдете за меня?", "Если у меня есть безлимитный билет на сутки, я могу переночевать в метро?". С 12 июня волонтеры помогли уже более чем 270 тысячам иностранных гостей, в частности в решении нестандартных проблем. Например, на станции "Баррикадная" туристу помогли достать банковскую карту, которую он уронил в решетку водостока. На станции "Китай-город" болельщику из Аргентины вернули потерянный паспорт, после того как нашли туриста через социальные сети и посольство.
Ранее журналисты поинтересовались у иностранных футбольных болельщиков, что не устраивает их в Москве. Как выяснилось, одной из главных проблем для болельщиков стала жара
: купить по дешевке бутилированную воду и продавать в жару среди болельщиков и других туристов, как это делается, к примеру, в Париже, власти не додумались. Многие пытаются решить эту проблему, спрашивая, можно ли купаться в столичных фонтанах. Некоторых смущают перекрытия, проблемы с заселением в отель и традиционный для Москвы низкий уровень владения английским языком. Гости из Азии жалуются на дороговизну еды, а вот европейцев и латиноамериканцев такие цены вполне устраивают.