В московском метро собрали самые необычные вопросы гостей ЧМ-2018

25 июня 2018 г. Московский метрополитен назвал станции, наиболее популярные у иностранцев

Больше всего обращений к англоговорящим кассирам зафиксировано на станции "Площадь Революции" - свыше трех тысяч туристов. Около 2800 гостей обращаются в кассы на станции "Лубянка" и около 2400 - на станции "Охотный ряд"