Глава ЦИК вступилась за арестованного главу Серпуховского района, которому не дают участвовать в выборах

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила о недопустимости каких-либо препятствий для выдвижения находящегося в СИЗО Александра Шестуна на выборы главы Серпуховского района Подмосковья. "Поскольку появилась информация, что в СИЗО, где он находится, руководство препятствует, не выдает ему заверение доверенности, мы немедленно обратились в соответствующие органы с тем, что это недопустимо", - сказала Памфилова на заседании ЦИК. Ее слова приводит ТАСС.
Глава Центризбиркома подчеркнула, что по закону гражданин может выдвигаться на выборы, если не осужден и находится в СИЗО. Его документы, заверенные руководителем учреждения, могут быть поданы в избирком представителем. Она попросила главу Мособлизбиркома Эльмиру Хаймурзину принять необходимые меры для соблюдения избирательных прав Шестуна.
Напомним, Шестун, находящийся в СИЗО, заявил о намерении баллотироваться на пост главы Серпуховского района, который занимал и ранее. Он обвиняется в превышении должностных полномочий при предоставлении четырех земельных участков стоимостью около 62 млн рублей под строительство торговых центров. Шестун заявил журналистам, что не признает вину в инкриминируемом преступлении, и назвал уголовное преследование в его отношении "полной заказухой по беспределу". Он считает, что дело в его отношении возбуждено для воспрепятствования его переизбранию и борьбе против мусорных полигонов.
Ранее арестованный глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун направил во ФСИН, Совет по правам человека и общественные наблюдательные комиссии жалобы на начальника СИЗО-5 Дениса Папушу. Шестун заявил, что его лишают прогулок и, в отличие от других заключенных, не разрешают ходить в спортзал. Также ему мешают снова баллотироваться на пост главы Серпуховского района Подмосковья
под предлогом необходимости получения разрешения от следователя.
Александр Шестун находится под арестом с 14 июня по делу о превышении должностных полномочий. По версии следствия, в августе 2008 года Шестун без согласования с районной администрацией выделил ООО "Центр" 10 гектаров под строительство торгового центра. ТЦ так и не был построен
, а компания впоследствии получила землю в собственность по цене в сто раз меньше кадастровой стоимости участков.
Шестун отрицает свою вину и считает уголовное дело следствием конфликта с губернатором Подмосковья и администрацией президента. В апреле он пожаловался Владимиру Путину на угрозы высокопоставленных чиновников "переехать его катком" и преследовать по сфабрикованным уголовным делам, если он не подаст в отставку. По словам Шестуна, угрозы и шантаж поступали от начальника управления администрации президента по внутренней политике Андрея Ярина, начальника Управления "К" ФСБ Ивана Ткачева и главы администрации губернатора Московской области Михаила Кузнецова.
Шестун пользуется поддержкой жителей. После его ареста в Серпуховском районе вдоль дорог появились баннеры с портретом чиновника и надписью "Спасибо, что не предал"
. Сообщалось, что жители установили их на свои деньги. В суде за Шестуна поручились представители общественных организаций, а также вице-премьер Чечни
и советник Рамзана Кадырова Хасан Хакимов.