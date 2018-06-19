Глава ЦИК вступилась за арестованного главу Серпуховского района, которому не дают участвовать в выборах

2 июля 2018 г. Арестованный Шестун пожаловался на начальника СИЗО: чиновнику не дают гулять и выдвинуться кандидатом на выборах

Главу Серпуховского района Подмосковья лишают прогулок и не разрешают ходить в спортзал. Начальник СИЗО также отказался подать за Шестуна документы для участия в выборах "под предлогом того, что нужно разрешение следователя, что совершенно незаконно".