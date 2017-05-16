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Столичный монорельс объединят с трамвайной сетью после 2019 года
4 июля 2018 г. | Время публикации 08:11 | Последние изменения 10:34
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Moscow-Live.ru
Проект интеграции Московского монорельса в существующую трамвайную сеть будет реализован после 2019 года. Об этом сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы столичного департамента строительства.

"В настоящее время разрабатывается проект интеграции монорельсовой дороги в существующую трамвайную сеть. Реализован он будет не раньше 2019 года", - сказал собеседник агентства.

Ранее руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев сообщал, что проект реконструкции монорельса будет подготовлен в 2018 году. Реконструкция предполагает демонтаж монорельсовой транспортной системы протяженностью 2,5 километра (от Новомосковской улицы до улицы Сергея Эйзенштейна), переустройство существующего трамвайного полотна в уровне земли от Новомосковской улицы до проспекта Мира и строительство трамвайных путей протяженностью 0,6 километра (в том числе 0,45 километра - эстакада).

Напомним, московский метрополитен еще в 2015 году объявил конкурс на разработку программы развития убыточного монорельса. Бывший начальник подземки Дмитрий Пегов говорил, что рассматривается несколько вариантов: замена монорельса трамваем от станции метро "Тимирязевская" до улицы Костякова либо "апгрейд монорельса". Сообщалось, что монорельс фактически переделают в трамвай: надземные пути опустят на землю, эстакады останутся на пересечении линии монорельса с железной и автомобильными дорогами.

На сохранившихся высотных участках монорельса положат трамвайные пути, а рельсы для поездов демонтируют. Трамваи будут подниматься наверх, проезжать несколько километров пути по специальной горке длиной в несколько километров и возвращаться на обычные пути. Демонтаж конструкций монорельса планируется начать к концу 2018 года. Реконструкция будет идти за счет городского бюджета, стоимость работ пока неизвестна.
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