Столичный монорельс объединят с трамвайной сетью после 2019 года

7 ноября 2017 г. Судьбу монорельса решат летом 2018 года

В Москомархитектуре заявили, что технических решений реконструкции монорельса пока не существует, однако рассматривается несколько ее вариантов, включая трамвайное движение. Полностью концепцию разработают к лету 2018 года.