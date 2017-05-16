Столичный монорельс объединят с трамвайной сетью после 2019 года

Проект интеграции Московского монорельса в существующую трамвайную сеть будет реализован после 2019 года. Об этом сообщил РИАМО
сотрудник пресс-службы столичного департамента строительства.
"В настоящее время разрабатывается проект интеграции монорельсовой дороги в существующую трамвайную сеть. Реализован он будет не раньше 2019 года", - сказал собеседник агентства.
Ранее руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев сообщал, что проект реконструкции монорельса будет подготовлен в 2018 году
. Реконструкция предполагает демонтаж монорельсовой транспортной системы протяженностью 2,5 километра (от Новомосковской улицы до улицы Сергея Эйзенштейна), переустройство существующего трамвайного полотна в уровне земли от Новомосковской улицы до проспекта Мира и строительство трамвайных путей протяженностью 0,6 километра (в том числе 0,45 километра - эстакада).
Напомним, московский метрополитен еще в 2015 году объявил конкурс на разработку программы развития убыточного монорельса. Бывший начальник подземки Дмитрий Пегов говорил, что рассматривается несколько вариантов: замена монорельса трамваем от станции метро "Тимирязевская" до улицы Костякова либо "апгрейд монорельса". Сообщалось, что монорельс фактически переделают в трамвай
: надземные пути опустят на землю
, эстакады останутся на пересечении линии монорельса с железной и автомобильными дорогами.
На сохранившихся высотных участках монорельса положат трамвайные пути, а рельсы для поездов демонтируют. Трамваи будут подниматься наверх, проезжать несколько километров пути по специальной горке длиной в несколько километров и возвращаться на обычные пути. Демонтаж конструкций монорельса планируется начать к концу 2018 года. Реконструкция будет идти за счет городского бюджета, стоимость работ пока неизвестна.