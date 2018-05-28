Минздрав отказался признавать Москву городом-курортом из-за качества жилья

Минздрав России отказался признавать Москву городом-курортом
. Об этом сообщил автор соответствующего обращения в правительство, депутат Госдумы и претендент на пост мэра Москвы от ЛДПР Михаил Дегтярев. По его словам, министерство в своем ответе апеллировало к качеству жилья в спальных районах. Сам Дегтярев считает, что для признания столицы городом-курортом нужно очистить Москву-реку.
Депутат направил запрос в правительство в конце мая. По его мнению, проведение чемпионата мира по футболу "лишний раз доказывает оздоровительную специализацию города, а Москва-река может стать главной природной зоной отдыха". Отметим, что Дегтярев известен эксцентричными инициативами, правда, пока ни одна из них не была поддержана.
В начале года он предложил назвать безымянный внутридворовый проезд рядом со зданиями посольства США Североамериканским тупиком
. Столичные власти сочли это невозможным. Идея осенила Дегтярева после решения американских властей переименовать площадь перед посольством России в Вашингтоне в честь Бориса Немцова. А в 2014 году депутат предложил Общественной палате РФ вынести на обсуждение общественности вопрос о возвращении Московскому Кремлю белого цвета
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