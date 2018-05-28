Минздрав отказался признавать Москву городом-курортом из-за качества жилья

28 мая 2018 г. В Госдуме предложили присвоить Москве статус города-курорта

Депутат Госдумы Михаил Дегтярев заявил, что проведение ЧМ-2018 "доказывает оздоровительную специализацию города", а Москва-река при должном развитии может стать визитной карточкой города наравне с Кремлем.