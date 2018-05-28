NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
4
июля
pda
Поиск
Архив

Минздрав отказался признавать Москву городом-курортом из-за качества жилья
4 июля 2018 г. | Время публикации 19:39 | Последние изменения 19:44
Рубрики: Общество  
 
Global Look Press
Минздрав России отказался признавать Москву городом-курортом. Об этом сообщил автор соответствующего обращения в правительство, депутат Госдумы и претендент на пост мэра Москвы от ЛДПР Михаил Дегтярев. По его словам, министерство в своем ответе апеллировало к качеству жилья в спальных районах. Сам Дегтярев считает, что для признания столицы городом-курортом нужно очистить Москву-реку.

Депутат направил запрос в правительство в конце мая. По его мнению, проведение чемпионата мира по футболу "лишний раз доказывает оздоровительную специализацию города, а Москва-река может стать главной природной зоной отдыха". Отметим, что Дегтярев известен эксцентричными инициативами, правда, пока ни одна из них не была поддержана.

В начале года он предложил назвать безымянный внутридворовый проезд рядом со зданиями посольства США Североамериканским тупиком. Столичные власти сочли это невозможным. Идея осенила Дегтярева после решения американских властей переименовать площадь перед посольством России в Вашингтоне в честь Бориса Немцова. А в 2014 году депутат предложил Общественной палате РФ вынести на обсуждение общественности вопрос о возвращении Московскому Кремлю белого цвета.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
В Госдуме предложили присвоить Москве статус города-курорта
28 мая 2018 г.
В Госдуме предложили присвоить Москве статус города-курорта
Депутат Госдумы Михаил Дегтярев заявил, что проведение ЧМ-2018 "доказывает оздоровительную специализацию города", а Москва-река при должном развитии может стать визитной карточкой города наравне с Кремлем.

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
4.07.2018   23:26
1
19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Среда, 4 июля 2018 г. // Последняя новость 20:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>