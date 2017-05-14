Возле Новодевичьего монастыря вырубили 120-летние деревья (ФОТО)

24 декабря 2017 г. В народном сквере "Памяти героев" в Алексеевском районе вырубили деревья ради удобного проезда к стройке

Подрядная организация имела на руках предписание на вырубку сухостоя, но на деле спилила несколько здоровых деревьев. Местные жители отмечают, что подобные предписания от мэрии всегда появляются, когда "кому-то очень надо".