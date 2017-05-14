Возле Новодевичьего монастыря вырубили 120-летние деревья (ФОТО)

У стен Новодевичьего монастыря вырубили деревья, возраст которых доходил до 120 лет, причины вырубки не сообщаются. Об этом в Facebook
пишет композитор Антон Батагов.
"Когда я был маленьким, я гулял у этих стен с мамой и папой, смотрел на эти деревья. Возраст некоторых из них на данный момент – 120 лет. Они пережили переворот 1917 года и войну с Гитлером. Пережить правление Собянина они не смогли", - отмечает композитор, называя столичных чиновников "бандой уголовников, захватившей мой родной город". "За беспрецедентные варварские действия надо отвечать. Мириться с этим – значит, быть согласным с такими формами и методами "руководства", - заключает Батагов.
Информация о вырубке попала и в другие социальные сети, в том числе в Twitter
портала "МБХ-медиа", вызвав гнев и насмешку пользователей. "К осаде готовятся? Вырубают все на расстояние полета стрелы?" - пишет пользователь Молчезар. "Оленевод приехал из тундры, а где вы видели в тундре 120 летние липы? Скучает по родине, вот и превращает город в Тундру!" - иронизирует Евгений Петров (Пунктуация и орфография сохранены - прим. Msk.NEWSRu.com)
. "Молодцы! Еще можно там пруды засыпать. Стоянка будет", - пишет пользователь с ником рсв60. "За одни эти липы имеем моральное право не голосовать за него", - пишет ndmitr.
Подобные ситуации в столице не редкость. Так, в декабре прошлого года в сквере Памяти героев на пересечении улиц Павла Корчагина и Кибальчича в Алексеевском районе Москвы началась вырубка деревьев. По словам активиста инициативной группы "Алексеевцы" Владимира Квасова, рабочие спилили три больших здоровых дерева
, хотя у них на руках было предписание на вырубку исключительно сухостоя и деревьев, находящихся в аварийном состоянии. Как стало известно, владельцы участка земли сделали это с тем, чтобы расчистить подъездную дорогу для строительства жилого дома.
А в мае прошлого года в Гагаринском районе без экспертизы спилили абрикосовое дерево
, росшее возле загса на Ленинском проспекте, 44. Активисты выяснили, что некий активный пользователь портала "Наш город" Иван Маятников разместил жалобу на "сухое дерево" и "ненадлежащий уход за зелеными насаждениями". 24 мая глава управы Ольга Белягина отчиталась о спиле "сухостоя". Местные жители, возмущенные уничтожением дерева, подозревают, что под активистом скрывается "подставное лицо" из ГБУ "Жилищник". Вместо спиленного абрикоса коммунальщики высадили четырехлетний саженец, покрашенный зеленой краской. Между тем дорогостоящие деревья, высаженные на Тверской улице в рамках благоустройства, зеленеют исключительно на рекламных плакатах и не способны пережить московскую зиму
.