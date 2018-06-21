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Противники пенсионной реформы провели акцию у Администрации президента в Москве
4 июля 2018 г. | Время публикации 15:33 | Последние изменения 15:43
Рубрики: Общество  
 
Сергей Удальцов | © РИА Новости / Евгений Одиноков
Около 250 человек собрались у приемной Администрации президента на Ильинке для коллективной подачи петиций против изменения пенсионного законодательства. Об этом сообщил в Twitter координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов. Активисты планировали провести в столице полноценный митинг, но мэрия не разрешила.

По словам Удальцова, к АП пришли представители левых сил, движения "Гражданская солидарность"Ю, партии "Яблоко" и других организаций. Петиция содержит требование вынести вопрос повышения пенсионного возраста на общероссийский референдум, "чтобы решение принимали не 450 депутатов с сомнительной репутацией, а весь народ России".

На месте дежурили усиленные наряды полиции, сотрудники предупредили собравшихся о недопустимости противоправных действий. Обошлось без задержаний. Удальцов сообщил, что КПРФ и "Левый фронт" начнут готовиться к референдуму уже 5 июля. Активист также призвал сделать символом борьбы за референдум красную ленту и повязал ее к перилам приемной Администрации президента.





Ранее мэрия Москвы отклонила сразу несколько заявок на митинги против пенсионной реформы. 1 июля Либертарианская партия планировала провести акцию на проспекте Академика Сахарова, 3 июля - "Яблоко", на Суворовской площади. "Левый фронт" хотел устроить митинг 4 июля на площади Революции.

Глава департамента региональной безопасности Владимир Черников назвал проведение массовых мероприятий в указанных местах во время чемпионата мира по футболу "неуместным и небезопасным как для горожан, так и для и туристов". "Левый фронт" оспаривает отказ властей в суде.

Новую заявку на шествие и митинг против пенсионной реформы подала Конфедерация труда России. Акцию численностью до 30 тысяч человек планируется провести 18 июля, накануне первого чтения соответствующего законопроекта в Госдуме. Участники намерены провести шествие от Пушкинской площади по Бульварному кольцу до проспекта Сахарова либо по бульварам от Самотечной площади с митингом на Суворовской площади. Помимо конфедерации организаторами выступили представители партий "Справедливая России", КПРФ, "Яблоко", "Рот Фронт" и "Гражданская солидарность".
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