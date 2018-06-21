Противники пенсионной реформы провели акцию у Администрации президента в Москве

3 июля 2018 г. Столичные профсоюзы и партии подали заявку на шествие против пенсионной реформы

Акция может пройти накануне первого чтения законопроекта о пенсионной реформе. Речь идет о шествии от Пушкинской площади с митингом на проспекте Сахарова либо о шествии от Самотечной площади с митингом на Суворовской площади.