Столичные власти разрешили фанатам расхищать уличные украшения на "добрые сувениры"

Московские власти не против, чтобы болельщики, приехавшие на чемпионат мира по футболу, увозили на память частичку городской среды. Особой популярностью у гостей столицы пользуются элементы уличного освещения - светодиодные лампочки с "рисунками в виде журавлика, гуся, утки, волчонка или зайчика", рассказал в интервью радио "Комсомольская правда"
заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.
"Многие хотят что-то увезти с собой домой на память. Некоторые даже снимают уличные украшения. <...> Мы не против. Потом новые лампочки вывесим. А у болельщиков останется добрый сувенир из Москвы", - сказал чиновник. Он также сообщил, что с начала чемпионата болельщики повредили около 600 лавок, но на их "тут же" заменили новыми.
"Мы хотим показать гостям, что Москва - лучший город на земле. Пусть туристы и москвичи радуются спортивному празднику. А городские службы должны незаметно выполнять свою работу", - отметил Бирюков. По его словам, в дни мундиаля вся Москва находится под "постоянным контролем всех служб, в том числе и коммунальных".
Ранее СМИ отмечали, что полиция и власти слишком лояльны по отношению к иностранным болельщикам. После победы сборной России над Египтом в соцсетях широко разошлось видео фанатских погромов в московском метро. Болельщик сбил стеклянный плафон на станции "Театральная" и запустил его в путевую стену. Ставшие свидетелями сотрудники полиции никак не отреагировали на выходку, а официальный аккаунт МВД посоветовал поборникам порядка радоваться победе россиян и заверил, что "все будет хорошо"
. Потом, правда, эту запись удалили.
Долгое время полицейские не препятствовали и загаживанию Никольской улицы
, где туристы и россияне с первых дней ЧМ полюбили отмечать победы своих сборных. Как писали журналисты, за первые недели турнира посетители завалили ее мусором и разгромили почти все скамейки.
Болельщики залезают на столбы, срывают гирлянды подсветки, справляют нужду у любой доступной стенки. Впрочем, в конце июня неконтролируемому веселью на Никольской решили положить конец и огородили улицу рамками досмотра
.
Издание Medialeaks
опубликовало целую подборку случаев лояльного отношения полиции к иностранцам: им позволяли распивать спиртные напитки в общественных местах, хотя обычно это запрещено, спать на газонах, делать с полицейскими смешные снимки и даже драться. "Новая газета" писала, что все структуры получили разнарядку до конца ЧМ не выдавать в сводках негатив, связанный с болельщиками.
При этом на россиян доброта полиции не распространяется: пользователь соцсети "ВКонтакте" опубликовал видео разговора со стражами порядка на той же Никольской. Он спросил, можно ли будет после чемпионата так же ходить по улице с пивом. "Вы русский человек? Тогда вам нельзя будет", - заявили сотрудники Росгвардии, отметив, что иностранцам "можно, им все разрешили".
Впрочем, надо отметить, не все. Так, английскому болельщику не простили надпись "England" на памятнике легендарному футболисту Федору Черенкову
около стадиона "Спартака". На молодого человека завели административное дело, но не за повреждение статуи, а за "нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований".
Но двойные стандарты прослеживаются и здесь: незадолго до старта чемпионата похожий проступок со стороны студента МГУ, написавшего "Нет фан-зоне" на пластиковом указателе, чуть не обернулся для него обвинением по уголовному делу о вандализме. Благодаря общественному резонансу уголовное дело отменили.