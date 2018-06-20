Столичные власти разрешили фанатам расхищать уличные украшения на "добрые сувениры"

4 июля 2018 г. Полиция задержала фаната из Англии, разрисовавшего памятник футболисту Черенкову

Перед началом матча Колумбия - Англия на стадионе "Спартак" английский фанат написал на памятнике футболисту Черенкову слово "England". Впоследствии он был задержан и извинился перед фанатами, заявив, что "полюбил эту страну".