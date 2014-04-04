

"Московский Диснейленд" в Нагатинской пойме останется без персонажей "Союзмультфильма" Рубрики: Городская инфраструктура

АГН "Москва" / Любимов Андрей



Как сообщила директор киностудии по юридическим вопросам Наталья Сигачева, "Союзмультфильм" действительно расторг лицензионное соглашение с "Регионы-энтертейнмент", так как оно было подписано в конце 2016 года "на крайне невыгодных и дискриминационных для киностудии условиях". Так, соглашение не предусматривало ежегодный гарантированный лицензионный платеж киностудии за использование мультперсонажей, тогда как в контрактах с зарубежными правообладателями такие выплаты были прописаны. Кроме того, контракт закрывал "Союзмультфильму" все лицензионные категории, связанные с тематическими парками, а также уличными мероприятиями с использованием ростовых кукол, притом что лицензионные сборы формируют основную часть выручки студии.



Как рассказывала председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева, ГК "Регионы" продолжила использовать бренд "Союзмультфильма" для продвижения парка "Остров мечты", однако с предложением о переподписании лицензионного соглашения никто из представителей девелопера не выходил. "Парк "Остров мечты" - хороший проект. В случае если ГК "Регионы" предложит "Союзмультфильму" выгодные коммерческие условия участия, мы будем готовы поучаствовать в нем", - добавила Слащева.



В то же время руководитель пресс-службы холдинговой компании "Остров мечты" Дарья Ларина заявила, что в связи с выходом из проекта "Союзмультфильма" концепция парка не претерпела существенных изменений и присутствие героев студии изначально было ограниченным. В проекте будет представлено восемь тематических зон, часть которых будет посвящена самым популярным в России сказкам и персонажам - таким, как "Снежная королева", "Буратино", "Маугли". Кроме "Союзмультфильма" партнерами "Острова мечты" остаются Sony Pictures Consumer Products и Viacom International Media Networks, представляющая канал Nickelodeon. На момент публикации получить комментарии компаний не удалось.



В 2013 году ГК "Регионы" обещала построить сеть тематических парков с героями мультфильмов DreamWorks, один из которых должен был появиться в Москве. В 2014 году проект в Нагатинской пойме одобрили власти Москвы, и со студией DreamWorks Animation было подписано



Однако год спустя соглашение с DreamWorks было расторгнуто, поскольку компания не была готова к присутствию других брендов в парке, и новая концепция "Острова мечты" предусматривала парк развлечений "с уникальным национальным колоритом", где должны быть представлены герои из знаменитых отечественных и зарубежных мультфильмов. Предполагалось, что тематическая зона с героями "Союзмультфильма" будет расположена при входе в парк. Кроме того, в парке должны появиться



Персонажи "Союзмультфильма" не будут использоваться в тематическом развлекательном парке "Остров мечты", и киностудия перестала быть партнером проекта. Это следует из последней доступной презентации группы "Регионы", которая строит развлекательный парк в Нагатинской пойме, сообщает РБК . При этом в предыдущей версии, доступной на сайте девелопера, киностудия еще числилась в проекте.Как сообщила директор киностудии по юридическим вопросам Наталья Сигачева, "Союзмультфильм" действительно расторг лицензионное соглашение с "Регионы-энтертейнмент", так как оно было подписано в конце 2016 года "на крайне невыгодных и дискриминационных для киностудии условиях". Так, соглашение не предусматривало ежегодный гарантированный лицензионный платеж киностудии за использование мультперсонажей, тогда как в контрактах с зарубежными правообладателями такие выплаты были прописаны. Кроме того, контракт закрывал "Союзмультфильму" все лицензионные категории, связанные с тематическими парками, а также уличными мероприятиями с использованием ростовых кукол, притом что лицензионные сборы формируют основную часть выручки студии.Как рассказывала председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева, ГК "Регионы" продолжила использовать бренд "Союзмультфильма" для продвижения парка "Остров мечты", однако с предложением о переподписании лицензионного соглашения никто из представителей девелопера не выходил. "Парк "Остров мечты" - хороший проект. В случае если ГК "Регионы" предложит "Союзмультфильму" выгодные коммерческие условия участия, мы будем готовы поучаствовать в нем", - добавила Слащева.В то же время руководитель пресс-службы холдинговой компании "Остров мечты" Дарья Ларина заявила, что в связи с выходом из проекта "Союзмультфильма" концепция парка не претерпела существенных изменений и присутствие героев студии изначально было ограниченным. В проекте будет представлено восемь тематических зон, часть которых будет посвящена самым популярным в России сказкам и персонажам - таким, как "Снежная королева", "Буратино", "Маугли". Кроме "Союзмультфильма" партнерами "Острова мечты" остаются Sony Pictures Consumer Products и Viacom International Media Networks, представляющая канал Nickelodeon. На момент публикации получить комментарии компаний не удалось.В 2013 году ГК "Регионы" обещала построить сеть тематических парков с героями мультфильмов DreamWorks, один из которых должен был появиться в Москве. В 2014 году проект в Нагатинской пойме одобрили власти Москвы, и со студией DreamWorks Animation было подписано лицензионное соглашение . Тогда планировалось, что в парке будут воссозданы сюжеты мультфильмов "Шрек", "Мадагаскар", "Кунг-фу панда" и других, а "Союзмультфильм" станет еще одним партнером проекта.Однако год спустя соглашение с DreamWorks было расторгнуто, поскольку компания не была готова к присутствию других брендов в парке, и новая концепция "Острова мечты" предусматривала парк развлечений "с уникальным национальным колоритом", где должны быть представлены герои из знаменитых отечественных и зарубежных мультфильмов. Предполагалось, что тематическая зона с героями "Союзмультфильма" будет расположена при входе в парк. Кроме того, в парке должны появиться многозальный кинотеатр , детские тематические кафе, универмаги, магазины игрушек, концертный зал, детская яхт-школа, гостиничный комплекс и зона отдыха с пешеходными и велосипедными дорожками.



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