Болельщики устроили фотосессию с табличкой, снятой с фасада подмосковного СК (ФОТО)

Полиция разыскивает неизвестного, укравшего вывеску с фасада здания Главного следственного управления СК по Московской области в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Неизвестный в ночь на 2 июля совершил кражу вывески с фасада здания Главного следственного управления СК по Московской области по адресу: улица Рождественка, дом 27", - сказал собеседник агентства. Ведется розыск злоумышленника, возбуждено уголовное дело о мелкой краже. По данным источника, ущерб составил 13 тысяч рублей.
После кражи в социальных сетях стали распространять фотографии с украденной вывеской, на фоне которой, в частности, фотографировались иностранные болельщики, приехавшие в РФ на чемпионат мира по футболу. Кого именно из них подозревают в краже, не уточняется, одно из таких фото размещено в Twitter-аккаунте
портала "МБХ Медиа".