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Болельщики устроили фотосессию с табличкой, снятой с фасада подмосковного СК (ФОТО)
4 июля 2018 г. | Время публикации 17:09 | Последние изменения 17:15
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
Полиция разыскивает неизвестного, укравшего вывеску с фасада здания Главного следственного управления СК по Московской области в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный в ночь на 2 июля совершил кражу вывески с фасада здания Главного следственного управления СК по Московской области по адресу: улица Рождественка, дом 27", - сказал собеседник агентства. Ведется розыск злоумышленника, возбуждено уголовное дело о мелкой краже. По данным источника, ущерб составил 13 тысяч рублей.

После кражи в социальных сетях стали распространять фотографии с украденной вывеской, на фоне которой, в частности, фотографировались иностранные болельщики, приехавшие в РФ на чемпионат мира по футболу. Кого именно из них подозревают в краже, не уточняется, одно из таких фото размещено в Twitter-аккаунте портала "МБХ Медиа".



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