

Болельщики устроили фотосессию с табличкой, снятой с фасада подмосковного СК (ФОТО) Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru



"Неизвестный в ночь на 2 июля совершил кражу вывески с фасада здания Главного следственного управления СК по Московской области по адресу: улица Рождественка, дом 27", - сказал собеседник агентства. Ведется розыск злоумышленника, возбуждено уголовное дело о мелкой краже. По данным источника, ущерб составил 13 тысяч рублей.



После кражи в социальных сетях стали распространять фотографии с украденной вывеской, на фоне которой, в частности, фотографировались иностранные болельщики, приехавшие в РФ на чемпионат мира по футболу. Кого именно из них подозревают в краже, не уточняется, одно из таких фото размещено в



Возбуждено уголовное дело за кражу вывески с фасада здания Главного следственного управления СК по Московской области. Полиция разыскивает неизвестного, укравшего табличку pic.twitter.com/u7psZk21iz— МБХ Медиа (@MBKhMedia) 4 июля 2018 г.



Полиция разыскивает неизвестного, укравшего вывеску с фасада здания Главного следственного управления СК по Московской области в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах."Неизвестный в ночь на 2 июля совершил кражу вывески с фасада здания Главного следственного управления СК по Московской области по адресу: улица Рождественка, дом 27", - сказал собеседник агентства. Ведется розыск злоумышленника, возбуждено уголовное дело о мелкой краже. По данным источника, ущерб составил 13 тысяч рублей.После кражи в социальных сетях стали распространять фотографии с украденной вывеской, на фоне которой, в частности, фотографировались иностранные болельщики, приехавшие в РФ на чемпионат мира по футболу. Кого именно из них подозревают в краже, не уточняется, одно из таких фото размещено в Twitter-аккаунте портала "МБХ Медиа".



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