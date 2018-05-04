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"Говорящие" светофоры появились в центре столицы
4 июля 2018 г. | Время публикации 14:42 | Последние изменения 15:26
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
В Москве начался пилотный проект по установке модулей со звуковым сопровождением для слабовидящих пешеходов. Первый "говорящий" светофор появился в середине июня на Пушкинской площади, а второй - на Берниковской набережной в конце июня, сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

"Когда на пешеходном переходе загорается зеленый сигнал, на светофоре включается громкоговоритель. Он сообщает горожанам, что переход разрешен, а также проговаривает количество секунд, которое осталось до окончания действия зеленого света. Когда пешеходу загорается красный сигнал, громкоговоритель также предупредит об этом", - рассказал заместитель руководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Дмитрий Горшков. По его словам, такие светофоры позволят слабовидящим пешеходам комфортно переходить дорогу, голосовое оповещение также продублировано на английском языке.

Отмечается, что светофор на Берниковской набережной оснастили звуковым блоком с учетом пожеланий москвичей, которые предложили добавить фразу о количестве минут до окончания сигнала. Обращения по поводу установки новых светофоров такого типа можно написать в официальные аккаунты ЦОДД и Дмитрия Горшкова, их также принимают на mos.ru и едином транспортном портале. Кроме того, москвичи могут предложить свои идеи дорожным координаторам ЦОДД. Чтобы провести такую встречу, нужно оформить заявку на сайте центра.

Напомним, ЦОДД также продолжает регулировать работу светофоров на наиболее оживленных перекрестках: на одних увеличили длительность зеленого сигнала для пешеходов, а на других снизили время ожидания зеленого света на 10-85 секунд: сигнал горит с той же длительностью, но загорается чаще. С середины весны такие изменения были внесены в работу более чем 50 светофоров.

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