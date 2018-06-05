Отсутствие либеральных кандидатов на выборах столичного мэра может "уронить" явку вдвое

Исключение демократических представителей из числа кандидатов в мэры может серьезно сказаться на явке на выборы 9 сентября: по мнению экспертов, вместо ожидаемых властями 60% явка составит 30-35%, и увеличивать ее будут за счет участков за городом и продления времени голосования. Между тем эксперты отмечают, что сами либеральные кандидаты даже не пытались вести полноценную кампанию и договариваться с союзниками и противниками для преодоления муниципального фильтра. Об этом пишут "Ведомости"
.
Напомним, во вторник истек срок подачи документов для регистрации кандидатов в мэры: пройти муниципальный фильтр удалось пяти кандидатам
, среди которых - действующий мэр Сергей Собянин, пошедший на выборы самовыдвиженцем, член партии "Справедливая Россия" и глава муниципалитета Таганский Илья Свиридов, представитель ЛДПР депутат Госдумы Михаил Дегтярев, член КПРФ Вадим Кумин и депутат Мосгордумы, основатель строительной компании "СУ-155" Михаил Балакин (выдвинут партией "Союз горожан").
По словам экспертов, это означает, что кампания оппонентов Собянина будет не политической, против федеральной власти, как это было в 2013 году, а будет касаться конкретных внутригородских хозяйственных вопросов. В итоге содержательно близким кандидатом для менее политизированной части среднего класса и интеллигенции может оказаться сам Собянин, поскольку результаты "облагораживания" городских пространств стали заметны в ходе чемпионата мира по футболу.
При этом демократические кандидаты в выборах участвовать не будут: после многочисленных скандалов в партии "Яблоко" выяснилось, что выдвинуть полноценного кандидата партия не сможет
, а оппозиционеры Дмитрий Гудков и Илья Яшин не проходят муниципальный фильтр. "Решение мэрии [о недопуске демократов к выборам] – это неуважение к москвичам, у которых будет "богатый" выбор между застройщиком, карманной "парламентской оппозицией" и Собяниным", – отметил Гудков. В то же время сами либеральные кандидаты в большинстве даже не попытались вести публичную кампанию или объединиться и выдвинуть как можно больше кандидатов для давления на власть.
По словам экспертов, если бы Гудков не порвал с партией "Яблоко" и сумел договориться со сторонниками Навального, то мог бы преодолеть муниципальный фильтр как кандидат партии "Яблоко". А демонстративная помощь власти кандидатам от оппозиции на фоне бесконечных споров усилила бы претензии к ним как к "спойлерам". К тому же итоги президентских выборов в Москве показали, что столичному электорату неинтересны имитационные либо устаревшие кандидаты-либералы, а явных новых лидеров на этом фланге не появилось.
Все это может негативно сказаться на показателях явки, за повышение которой борются столичные власти. Эксперты напоминают, что в 2013 году явка составила 32%, при этом 27% избирателей голосовали за Навального, обеспечив таким образом более четверти всей явки. В то же время отмечается, что в 2013 году чиновники помнили про протесты и понимали, что для их нейтрализации необходимы легальные площадки. Сейчас же власти предпочитают политику вытеснения и запугивания неугодных им оппонентов. Теоретически упрощение доступа избирателей к голосованию, включая продление времени голосования с 20.00 до 22.00 и появление участков для голосования за городом, могло бы дать прирост числа избирателей, однако на практике многое будет зависеть от настроения москвичей в начале сентября, а также от федеральной повестки.
"В благополучном 2013 году Собянин еле набрал 50%. Сейчас ситуация хуже: у людей падают доходы, растет социальный пессимизм, много недовольных городскими реформами", - отмечает политолог Александр Кынев. Хотя московские власти рассчитывают на явку в районе 60%
, реальная явка, по оценкам экспертов, составит 30–35%, и для ее повышения придется в очередной раз проводить мобилизацию бюджетников через управы, а также активизировать городских чиновников. "С нынешним набором кандидатов на участки придут административно зависимые конформисты. Высокую явку обеспечивать некому, нет людей, за которыми пойдут избиратели", - делают пессимистичный вывод эксперты.