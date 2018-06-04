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В Печатниках по ночам продолжает пахнуть сероводородом
4 июня 2018 г. | Время публикации 11:41 | Последние изменения 12:40
Рубрики: Экология  
 
Moscow-Live.ru
Измерительная станция установила в ночь на понедельник превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в районе Печатники на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили "Интерфаксу" в ГПБУ "Мосэкомониторинг".

По данным наблюдений, ближе к полуночи на улице Гурьянова было зафиксировано превышение допустимой концентрации сероводорода, составившее 2,46 раза. Напомним, в ночь на 2 июня допустимая концентрация сероводорода на улице Гурьянова превысила норму в 2,95 раза. 1 июня житель района Марьино, член партии "Яблоко" Сергей Смирнов подал иск в Арбитражный суд Москвы против скандально известного нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) "Газпромнефти". К исковому заявлению Смирнова присоединились еще семь местных жителей.

Адвокат "Открытой России" Оксана Опаренко, которая представляет интересы заявителей в суде, рассказала, что в результате деятельности предприятия, по мнению местных жителей, сложилась "неблагоприятная экологическая обстановка". В иске говорилось о "явно выраженном химическом запахе", который "наиболее сильно ощущается" вблизи НПЗ, в прилегающих жилых кварталах, а также в районе МКАД около завода.

Опаренко также подчеркнула, что жители юго-востока Москвы неоднократно жаловались на ухудшение самочувствия. У них появились регулярные головные боли, тошнота, участились простудные заболевания, появились аллергические реакции. Заявители просят обязать НПЗ прекратить производственную деятельность и возместить причиненный вред в размере 200 тысяч рублей.

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