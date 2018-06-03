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Синоптики предупредили москвичей о грозе в течение дня
4 июня 2018 г. | Время публикации 12:35 | Последние изменения 13:42
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в столичном регионе в ближайшие часы. Как сообщили в метеобюро Москвы, до 21:00 в Москве, включая Троицкий и Ново-Московский округа, ожидается сильный ветер с порывами 15 м/с и выше. В ближайшие часы также прогнозируется кратковременный дождь.

Как сообщила ТАСС главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова, поздно вечером в столице возможна гроза, в ходе которой выпадет примерно 15 миллиметров, или 20% месячной нормы осадков, которая составляет 75 миллиметров. "Больше на этой неделе обильных осадков не ожидается, будут только кратковременные дожди", - отметила Макарова.

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