Синоптики предупредили москвичей о грозе в течение дня

Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в столичном регионе в ближайшие часы. Как сообщили в метеобюро Москвы
, до 21:00 в Москве, включая Троицкий и Ново-Московский округа, ожидается сильный ветер с порывами 15 м/с и выше. В ближайшие часы также прогнозируется кратковременный дождь.
Как сообщила ТАСС главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова, поздно вечером в столице возможна гроза, в ходе которой выпадет примерно 15 миллиметров, или 20% месячной нормы осадков, которая составляет 75 миллиметров. "Больше на этой неделе обильных осадков не ожидается, будут только кратковременные дожди", - отметила Макарова.