Москвич озаботился постоянными потопами на улице после дождя и обнаружил бутафорские ливневки

19 мая 2018 г. После первого в этом году серьезного дождя Москва опять ушла под воду (ФОТО и ВИДЕО)

В одном из районов города проезжую часть затопило настолько, что в воде застряла машина скорой помощи. Подобная картина для столицы уже стала ежегодной традицией во многом благодаря программе благоустройства.