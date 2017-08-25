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Москвич озаботился постоянными потопами на улице после дождя и обнаружил бутафорские ливневки
4 июня 2018 г. | Время публикации 19:20
Рубрики: Коммунальное хозяйство  
 
Moscow-Live.ru
На протяжении нескольких лет, что в Москве продолжается благоустройство, каждый сильный дождь превращает улицы города в бурные реки. Власти предпочитают не замечать этого или сетовать на внешние факторы - аномальную погоду или забитые дождевые решетки.

Однако москвичей не так просто ввести в заблуждение. Они уже выяснили, что ливневки устанавливают вопреки логике и законам физики, а то и вовсе о них забывают. Кроме того, в столице обнаружились бутафорские ливневки. Об этом пишет в Facebook Павел Агафонов.

"В районе дома 19 по улице Маршала Захарова постоянно после дождя образуется подтопление и скапливается вода. При этом в данном месте дороги имеется колодец, похожий на ливневую канализацию, который никогда от подтопления не спасал", - рассказывает москвич. Мужчина обратился в "Мосводосток", думая, что колодец "не чистят из-за разгильдяйства", но на предприятии заявили, что данная ливневка им не принадлежит, и ее нет ни на одной схеме.

При этом колодец может быть подведен тонкой трубой к городской канализации, что является грубым нарушением. Кроме того, в прошлом году на участке меняли асфальт, следовательно, должны были привести в порядок и водосток, отметил Агафонов. "Получается что колодец ливневой канализации бутафорский и создает только внешний облик города с развитой инфраструктурой", - пишет он. Москвич добавляет, что, по его наблюдениям, на юге Москвы "очень много" таких "потемкинских" ливневок, которые не спасают от наводнений во время дождя.

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