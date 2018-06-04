FIFA заменила крестом звезду на Спасской башне Кремля в заставке ЧМ, а Гагарина на плакате сделали "панком-уродом" Рубрики: Общество

Стоп-кадр видео канала FIFA TV | Стоп-кадр видео канала FIFA TV | youtube.com/FIFA TV



Ошибку можно увидеть на 28-29 секундах видео. В FIFA пообещали исправить неточность.







"Мы рады обратной связи, которую получаем, особенно от российских болельщиков. С их помощью мы определили, что в упомянутом элементе была допущена неточность. Сейчас мы работаем над обновленной версией, которая будет выпущена в ближайшее время", - сообщили радиостанции



Кроме того, в конце ролика при демонстрации флагов стран, чьи сборные становились чемпионами мира по футболу, обделенной оказалась Италия. Вместо ее флага показан флаг РФ, которая никогда не становилась обладательницей Кубка мира.



Москвичи в свою очередь заметили опечатку в баннере ЧМ, повешенном на метромосту на Воробьевых горах. Вместо слова "чемпионат" на нем написано "чеПМионат". Фото опубликовала Ирина Захарова в Facebook-группе







Кроме того, горожан возмутил приветственный плакат с изображением памятника Юрию Гагарину, установленный неподалеку от оригинала на площади Гагарина. На щите первый советский космонавт предстает в весьма демоническом виде.











"За что они так с Юрием Алексеевичем? Какого-то панка-урода с ирокезом нарисовали вместо Гагарина. Это позор, если не вандализм", - возмущается автор фото, житель Гагаринского района Москвы



В конце апреля по соцсетям и СМИ широко разошлась фотография баннера с надписью "Добро пожаловать в Нижний Новгодор" в зоне выдачи багажа в нижегородском аэропорту Стригино. У блогеров возникла стойкая ассоциация с названиями из фэнтези Джона Р.Р. Толкина: "Нижний Новгодор, что в предместьях Мордора", - шутили они. Кроме того, в официальном буклете, выпущенном к ЧМ-2018, Нижний Новгород перепутали с Великим Новгородом.



BREAKING: FIFA приняла решение перенести матчи мундиаля в новый город!



В НИЖНИЙ НОВГОДОР pic.twitter.com/eiSyLWWNUU— dmitriy blinnikov (@discojournalist) April 28, 2018



1 июня Международная федерация футбола (FIFA) опубликовала официальную заставку к чемпионату мира по футболу в России. В ролике показаны главные достопримечательности 11 российских городов, где пройдут матчи турнира. Без оплошностей не обошлось: красную звезду на Спасской башне Кремля художники почему-то заменили крестом. А сама башня изображена весьма упрощенно.Ошибку можно увидеть на 28-29 секундах видео. В FIFA пообещали исправить неточность."Мы рады обратной связи, которую получаем, особенно от российских болельщиков. С их помощью мы определили, что в упомянутом элементе была допущена неточность. Сейчас мы работаем над обновленной версией, которая будет выпущена в ближайшее время", - сообщили радиостанции "Говорит Москва" в пресс-службе федерации футбола.Кроме того, в конце ролика при демонстрации флагов стран, чьи сборные становились чемпионами мира по футболу, обделенной оказалась Италия. Вместо ее флага показан флаг РФ, которая никогда не становилась обладательницей Кубка мира.Москвичи в свою очередь заметили опечатку в баннере ЧМ, повешенном на метромосту на Воробьевых горах. Вместо слова "чемпионат" на нем написано "чеПМионат". Фото опубликовала Ирина Захарова в Facebook-группе "За Раменки" . "Наглядная иллюстрация происходящего, но корректнее было бы ЧПмионат", - прокомментировала она.Кроме того, горожан возмутил приветственный плакат с изображением памятника Юрию Гагарину, установленный неподалеку от оригинала на площади Гагарина. На щите первый советский космонавт предстает в весьма демоническом виде."За что они так с Юрием Алексеевичем? Какого-то панка-урода с ирокезом нарисовали вместо Гагарина. Это позор, если не вандализм", - возмущается автор фото, житель Гагаринского района Москвы Алексей Денисов В конце апреля по соцсетям и СМИ широко разошлась фотография баннера с надписью "Добро пожаловать в Нижний Новгодор" в зоне выдачи багажа в нижегородском аэропорту Стригино. У блогеров возникла стойкая ассоциация с названиями из фэнтези Джона Р.Р. Толкина: "Нижний Новгодор, что в предместьях Мордора", - шутили они. Кроме того, в официальном буклете, выпущенном к ЧМ-2018, Нижний Новгород перепутали с Великим Новгородом.



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