Временную свалку в Щелканово, где ОМОН "винтит" протестующих, пообещали закрыть до конца года

2 июня 2018 г. Протестующие против свалки в Щелканово записали обращение к Путину на прямую линию

В субботу утром местные жители организовали народный сход против мусорного полигона. В акции приняли участие несколько сотен человек, а среди выступавших со сцены оказался даже представитель полиции.