Временную свалку в Щелканово, где ОМОН "винтит" протестующих, пообещали закрыть до конца года

Площадка временного накопления отходов вблизи деревни Щелканово Рузского городского округа Подмосковья закроется после того, как там начнет работать мусороперерабатывающий комплекс. Об этом "Интерфаксу"
сообщил глава городского округа Максим Тарханов.
По его словам, комплекс начнут строить в июне, а запустят в декабре. После этого свалка станет не нужна, так как все отходы "пойдут через предприятие". Тарханов отметил, что мусор вывезут до декабря, если ближайшие полигоны предоставят такую возможность. "Вывезти можем хоть завтра, но надо определиться, куда. Мы сегодня имеем предварительные договоры с существующими полигонами", - сказал чиновник.
У властей был договор с полигоном "Ядрово", но по требованию жителей Волоколамского района там установлен лимит на въезд мусоровозов. Открытие временной свалки на месте бывшего Сычевского горнообогатительного комбината Тарханов назвал "логичным", так как эта территория включена в территориальную схему обращения с отходами как место строительства мусороперерабатывающего комплекса. По его словам, участок подходит "по всем параметрам".
Тарханов добавил, что угрозы загрязнения грунтовых вод нет, так как они там не обнаружены. "Если бы там протекали грунтовые воды, и была бы угроза их загрязнения, нам бы давно выдали предписание Росприроднадзор, Роспотребнадзор и другие контролирующие органы", - сказал Тарханов. Ранее глава округа говорил, что свалка в Щелканово будет работать 3-4 месяца.
Временная площадка открылась в первой половине мая, это вызвало резкое недовольство местных жителей. Они опасаются, что свалка разрастется, станет постоянной и ухудшит экологическую ситуацию в районе. С 11 мая в Щелканово продолжаются протесты, которые неизменно заканчиваются для активистов в отделении полиции. На прошлой неделе сообщалось о жестких действиях ОМОНа
и задержании 30 протестующих.
Тарханов обвинил участников протестов в провокациях и пригрозил уголовным делом
. В выходные жители Щелканово записали обращение для прямой линии с президентом
России Владимиром Путиным, которая пройдет 7 июня.