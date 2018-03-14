В Подмосковье начали строить первый мусоросжигательный завод

29 мая 2018 г. Четыре мусоросжигательных завода в Подмосковье начнут строить до весны 2019 года

Строительство первого завода в Воскресенске планируют начать летом 2018 года. Строительство в Наро-Фоминском городском округе начнется осенью 2018 года, а в Ногинске и Солнечногорске - зимой-весной 2019 года.