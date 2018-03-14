В Подмосковье начали строить первый мусоросжигательный завод

Вблизи деревни Свистягино Воскресенского района Московской области началось строительство первого в регионе мусоросжигательного завода. Предприятие строит группа "РТ-Инвест", входящая в госкорпорацию "Ростех". На первом этапе планируется разработать котлован, обустроить временные дороги и провести монолитные работы в главном корпусе, сообщает "Интерфакс"
со ссылкой на пресс-службу компании.
В ходе второго этапа будут построены основные здания и проложены постоянные коммуникации. Гендиректор "Рт-Инвест" Андрей Шипелов выразил уверенность, что местные жители не почувствуют никаких неудобств "благодаря качественной и слаженной работе".
В ноябре
2017 года и в марте 2018-го жители Воскресенского района перекрывали Новорязанское шоссе,
протестуя против строительства завода. Активисты уже тогда говорили, что инвестор начал строительство дороги прямо по сельскохозяйственным полям. А сам завод расположится в 800 метрах от жилых домов деревни Свистягино.
Кроме того, жители проголосовали против завода на публичных слушаниях, но власти заявили, что опасения вызваны плохой осведомленностью
людей, а итоги слушаний носят рекомендательный характер. В мае Главгосэкспертиза России дала положительное заключение по проекту завода в Воскресенском районе. Открытие намечено на весну-лето 2021 года. По оценкам "РТ-Инвеста", общий объем инвестиций в строительство завода составит до 30 миллиардов рублей.
Всего в Подмосковье планируется построить четыре мусоросжигательных завода
. В Наро-Фоминском городском округе работы начнутся осенью, объекты в Ногинске и Солнечногорске начнут строить зимой-весной 2019 года. Также в области появится 11 мусороперерабатывающих комплексов.