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В Подмосковье начали строить первый мусоросжигательный завод
4 июня 2018 г. | Время публикации 19:49
Рубрики: Областная инфраструктура  
 
Вблизи деревни Свистягино Воскресенского района Московской области началось строительство первого в регионе мусоросжигательного завода. Предприятие строит группа "РТ-Инвест", входящая в госкорпорацию "Ростех". На первом этапе планируется разработать котлован, обустроить временные дороги и провести монолитные работы в главном корпусе, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании.

В ходе второго этапа будут построены основные здания и проложены постоянные коммуникации. Гендиректор "Рт-Инвест" Андрей Шипелов выразил уверенность, что местные жители не почувствуют никаких неудобств "благодаря качественной и слаженной работе".

В ноябре 2017 года и в марте 2018-го жители Воскресенского района перекрывали Новорязанское шоссе, протестуя против строительства завода. Активисты уже тогда говорили, что инвестор начал строительство дороги прямо по сельскохозяйственным полям. А сам завод расположится в 800 метрах от жилых домов деревни Свистягино.

Кроме того, жители проголосовали против завода на публичных слушаниях, но власти заявили, что опасения вызваны плохой осведомленностью людей, а итоги слушаний носят рекомендательный характер. В мае Главгосэкспертиза России дала положительное заключение по проекту завода в Воскресенском районе. Открытие намечено на весну-лето 2021 года. По оценкам "РТ-Инвеста", общий объем инвестиций в строительство завода составит до 30 миллиардов рублей.

Всего в Подмосковье планируется построить четыре мусоросжигательных завода. В Наро-Фоминском городском округе работы начнутся осенью, объекты в Ногинске и Солнечногорске начнут строить зимой-весной 2019 года. Также в области появится 11 мусороперерабатывающих комплексов.
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