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В московском метро появятся зоны с настольным и компьютерным футболом на время ЧМ-2018
4 июня 2018 г. | Время публикации 19:12
Рубрики: Метрополитен  
 
Moscow-Live.ru
На время проведения чемпионата мира по футболу в московском метро планируют оборудовать зоны для игры в настольный футбол, футпул и "FIFA 2018" на приставке. Это следует из документов, опубликованных на сайте госзакупок.

Согласно документам, в метро планируется разместить два стола для настольного футбола и два поля для футпула - игры, совмещающей в себе футбол и бильярд. Кроме того, планируется создать большую кибер-зону, где пассажиры смогут поиграть в игру "FIFA 2018" на приставке. Одновременно там смогут сыграть до 20 человек.

Напомним, в прошлом году во время проведения Кубка конфедераций Московский метрополитен также устанавливал столы для настольного футбола в переходах между станциями "Охотный Ряд" и "Театральная", а также между станциями "Пушкинская" и "Чеховская". По данным пресс-службы, они пользовались немалым спросом у пассажиров. А в новогодние праздники в переходе между станциями метро "Ленинский проспект" и станцией МЦК "Площадь Гагарина" работал бесплатный каток с прокатом коньков, который посетили более двух тысяч человек.

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