NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
4
июня
pda
Поиск
Архив

Департамент транспорта Москвы назвал места и улицы, где чаще всего нарушают правила парковки
4 июня 2018 г. | Время публикации 08:33
Рубрики: Автотранспорт  
 
Moscow-Live.ru
Департамент транспорта Москвы составил список мест и улиц, где столичные водители чаще всего нарушают правила парковки. Как сообщил РИА "Новости" заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, основой списка стали данные, собранные с марта по май 2018 года.

В десятку мест с наибольшим количеством нарушений вошли улицы, прилегающие к аэропорту "Внуково" и станции метро "Черкизовская". Также большое число машин, оставленных на тротуарах, фиксировали у станции метро "Беляево", откуда по решению сотрудников ГИБДД задержали и переместили на спецстоянки 401 автомобиль, и у ТЦ "Цветной" — из-под запрещающих остановку знаков инспекторы МАДИ отправили на спецстоянку 764 машины. Большое количество нарушений парковки зафиксировано также у ряда столичных ресторанов и бутиков.

Между тем эксперты московского штаба Общероссийского народного фронта предлагают изменить процесс обжалования штрафов за парковки, поскольку существующая процедура обжалования, по их мнению,намеренно усложнена. Жалобы на невозможность добиться отмены неправомерно выписанных штрафов регулярно поступают в московское отделение ОНФ. Недавно автомобилистов из соседних домов на улице Барклая и Большой Филевской признали нарушителями статьи 8.25 КоАП и обязали заплатить штраф в размере пяти тысяч рублей за то, что их автомобили якобы стояли на газоне, который на самом деле представлял собой парковку. Суд отказал автомобилистке в обжаловании штрафа, ссылаясь на нарушенные сроки - на обжалование штрафа МАДИ дается всего 10 дней, в то время как на ответ на любой официальный запрос предусмотрено 30 дней.

Как заявил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Москве, депутат Государственной Думы Вячеслав Лысаков, нынешняя система взыскания штрафов не предполагает простого механизма обжалования, даже если автомобилист юридически прав. А Московская административная дорожная инспекция вообще не несет никакой ответственности за свои действия. По его мнению, явные ошибки при вынесении штрафов должны исправляться не в судебном порядке, а по телефонному или электронному обращению водителя в течение одного дня. В марте сообщалось, что эту проблему планируется обсудить на круглом столе, однако с тех пор об этом ничего не известно.

Twitter
facebook


Предыдущая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
В ОНФ требуют упростить механизм обжалования парковочных штрафов
28 марта 2018 г.
В ОНФ требуют упростить механизм обжалования парковочных штрафов
Эксперты московского штаба ОНФ утверждают, что существующая процедура обжалования штрафов за парковки намеренно усложнена. Оспорить неправомерно выписанный штраф можно только через суд, и к этому готовы не все.

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
4.06.2018   9:08
4
05:00 06:00 07:00 08:00 09:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Понедельник, 4 июня 2018 г. // Последняя новость 08:33
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>