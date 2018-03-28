Департамент транспорта Москвы назвал места и улицы, где чаще всего нарушают правила парковки Рубрики: Автотранспорт

Moscow-Live.ru



В десятку мест с наибольшим количеством нарушений вошли улицы, прилегающие к аэропорту "Внуково" и станции метро "Черкизовская". Также большое число машин, оставленных на тротуарах, фиксировали у станции метро "Беляево", откуда по решению сотрудников ГИБДД задержали и переместили на спецстоянки 401 автомобиль, и у ТЦ "Цветной" — из-под запрещающих остановку знаков инспекторы МАДИ отправили на спецстоянку 764 машины. Большое количество нарушений парковки зафиксировано также у ряда столичных ресторанов и бутиков.



Между тем эксперты московского штаба Общероссийского народного фронта предлагают изменить процесс обжалования штрафов за парковки, поскольку существующая процедура обжалования, по их мнению,



Как заявил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Москве, депутат Государственной Думы Вячеслав Лысаков, нынешняя система взыскания штрафов не предполагает простого механизма обжалования, даже если автомобилист юридически прав. А Московская административная дорожная инспекция вообще не несет никакой ответственности за свои действия. По его мнению, явные ошибки при вынесении штрафов должны исправляться не в судебном порядке, а по телефонному или электронному обращению водителя в течение одного дня. В марте сообщалось, что эту проблему планируется обсудить на круглом столе, однако с тех пор об этом ничего не известно.



Департамент транспорта Москвы составил список мест и улиц, где столичные водители чаще всего нарушают правила парковки. Как сообщил РИА "Новости" заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, основой списка стали данные, собранные с марта по май 2018 года.В десятку мест с наибольшим количеством нарушений вошли улицы, прилегающие к аэропорту "Внуково" и станции метро "Черкизовская". Также большое число машин, оставленных на тротуарах, фиксировали у станции метро "Беляево", откуда по решению сотрудников ГИБДД задержали и переместили на спецстоянки 401 автомобиль, и у ТЦ "Цветной" — из-под запрещающих остановку знаков инспекторы МАДИ отправили на спецстоянку 764 машины. Большое количество нарушений парковки зафиксировано также у ряда столичных ресторанов и бутиков.Между тем эксперты московского штаба Общероссийского народного фронта предлагают изменить процесс обжалования штрафов за парковки, поскольку существующая процедура обжалования, по их мнению, намеренно усложнена . Жалобы на невозможность добиться отмены неправомерно выписанных штрафов регулярно поступают в московское отделение ОНФ. Недавно автомобилистов из соседних домов на улице Барклая и Большой Филевской признали нарушителями статьи 8.25 КоАП и обязали заплатить штраф в размере пяти тысяч рублей за то, что их автомобили якобы стояли на газоне, который на самом деле представлял собой парковку. Суд отказал автомобилистке в обжаловании штрафа, ссылаясь на нарушенные сроки - на обжалование штрафа МАДИ дается всего 10 дней, в то время как на ответ на любой официальный запрос предусмотрено 30 дней.Как заявил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Москве, депутат Государственной Думы Вячеслав Лысаков, нынешняя система взыскания штрафов не предполагает простого механизма обжалования, даже если автомобилист юридически прав. А Московская административная дорожная инспекция вообще не несет никакой ответственности за свои действия. По его мнению, явные ошибки при вынесении штрафов должны исправляться не в судебном порядке, а по телефонному или электронному обращению водителя в течение одного дня. В марте сообщалось, что эту проблему планируется обсудить на круглом столе, однако с тех пор об этом ничего не известно.



Предыдущая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 28 марта 2018 г. В ОНФ требуют упростить механизм обжалования парковочных штрафов

Эксперты московского штаба ОНФ утверждают, что существующая процедура обжалования штрафов за парковки намеренно усложнена. Оспорить неправомерно выписанный штраф можно только через суд, и к этому готовы не все.

