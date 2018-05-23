Противники фан-зоны возле МГУ заявили о бессмысленности запуска фуникулера через Москву-реку после ЧМ-2018

Инициативная группа МГУ возмущена решением столичного правительства о введении в строй фуникулера через Москву-реку после ЧМ-2018. По их мнению, это приведет к увеличению нагрузки на станции метро, а также свидетельствует о непродуманности и неготовности инфраструктуры к чемпионату, вопреки заверениям властей. Об этом сообщается в Facebook
инициативной группы.
"Фуникулёр от Смотровой площадки до стадиона "Лужники" должен был стать главным транспортным средством, чтобы добраться до Фестиваля болельщиков. Но не станет. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроения и строительства Марат Хуснуллин в интервью заявил, что фуникулёр не будет сдан в срок
", - пишут участники группы, отмечая, что без канатной дороги фанаты, студенты и жители юго-запада Москвы будут вынуждены спуститься в метро, увеличив нагрузку на станции "Университет" и "Воробьёвы горы". Кроме того, если фуникулёр введут в эксплуатацию после чемпионата мира, то экономические затраты на него оправданы не будут.
"Мы хорошо помним, как оправдывали невозможность переноса фан-зоны, говоря, что всё уже давно продумано и подготовлено. На примере канатной дороги можно оценить реальную подготовку инфраструктуры к ЧМ. А у фан-зоны около главного университета страны не было и нет оправдания", - заявляют активисты, отмечая, что создание фан-зоны обошлось налогоплательщикам в 669 миллионов рублей.
На днях вокруг фан-зоны разгорелся новый скандал: полиция возбудила уголовное дело по статье "Вандализм" (статья 214 УК РФ) после того, как студенты первого курса филологического факультета МГУ имени Ломоносова нарисовали на рекламной тумбе красной краской "Нет фан-зоне". По словам активистки Лады Юрьевой, задержаны были студенты Дарья Белова, Кирилл Козлов и Дмитрий Петелин. Около полуночи всех их отпустили из полиции. По предварительным данным, Дарья и Кирилл проходят по делу в качестве свидетелей, а единственным фигурантом расследования стал Дмитрий Петелин
, который, как считает полиция, непосредственно разрисовывал указатель.
Инцидент вызвал бурную реакцию общественности
: за 18-летних филологов, которым грозит очевидно несоразмерное наказание, заступились как простые горожане, так и заметные политические деятели. Петицию
, опубликованную на сайте Change.Org и адресованную президенту РФ Владимиру Путину, мэру Сергею Собянину и еще двум десяткам чиновников, подписали около четырех тысяч человек. В ней подчеркивается, что инцидент с Петелиным эскалирует ситуацию и создает социальную напряженность в преддверии чемпионата мира, нанося непоправимый урон имиджу страны, МГУ и органам правопорядка. Кроме того, решение о месте установки фан-зоны было принято без учета мнения местного сообщества, местного самоуправления, рядовых студентов и сотрудников МГУ, а также профильных ведомств.