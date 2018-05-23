Противники фан-зоны возле МГУ заявили о бессмысленности запуска фуникулера через Москву-реку после ЧМ-2018

3 июня 2018 г. Россияне попросили Путина и Собянина остановить абсурдное дело о вандализме против студента МГУ

С момента публикации соответствующей петиции прошло всего несколько часов, а ее подписали уже более двух тысяч человек. Граждане требуют от властей прекращения политики полицейского террора.