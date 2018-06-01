Кандидатам в мэры Москвы потребуется 110 подписей муниципальных депутатов для выдвижения

3 июня 2018 г. Яшин и Гудков лицом к лицу обсудили план борьбы с Собяниным (ВИДЕО)

Оппозиционеры разошлись во взглядах на то, каким образом следует вести себя с "Единой Россией", но условились еще раз попробовать выбрать единого кандидата. Крайний срок - среда, когда завершатся праймериз "Яблока".