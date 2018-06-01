Кандидатам в мэры Москвы потребуется 110 подписей муниципальных депутатов для выдвижения

Кандидатам в мэры Москвы понадобится от 110 до 115 подписей муниципальных депутатов в их поддержку для выдвижения. Соответствующее решение принял в понедельник Мосгоризбирком, передает "Интерфакс"
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На прошлых выборах мэра Москвы в 2013 году для прохождения муниципального фильтра также требовалось собрать от 110 до 115 подписей местных депутатов. "Статистически количество депутатских мандатов уменьшилось, но так как подписи нужно собрать в 110 муниципальных образованиях, то и число подписей не изменилось", - отметил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Согласно законодательству, для прохождения муниципального фильтра кандидатам необходимо заручиться поддержкой не менее 6% местных депутатов не менее чем в трех четвертях муниципальных образований, то есть в 110. Самовыдвиженцам также надо собрать от 36,1 до 39,7 тысячи подписей избирателей, что в два раза меньше, чем на прошлых выборах. Кандидатам от партий проходить эту процедуру не нужно.
Избирательная кампания в Москве официально стартовала
2 июня, когда Мосгордума утвердила дату выборов мэра - 9 сентября 2018 года. С 4 июня Мосгоризбирком начал принимать документы на регистрацию, и первые претенденты уже сдали бумаги.
Политических "звезд" среди них нет - это председатель Конституционного комитета "К" Алексей Назаров и гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев, сообщили в Мосгоризбиркоме. Оба они выдвигались кандидатами в мэры на прошлых выборах в 2013 году, однако не предоставили документов для регистрации.
За кресло мэра хотят побороться не менее восьми человек, отмечает РИА "Новости"
. О намерении баллотироваться заявили действующий градоначальник Сергей Собянин, политик Дмитрий Гудков, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин, лидер партии "Альянс Зеленых" Александр Закондырин, журналист Антон Красовский.
Собянин пока не объявил, будет ли выдвигаться от партии или самовыдвиженцем. Гудков - кандидат от партии "Гражданская инициатива". По данным РИА "Новости", он уже собрал 118 подписей муниципальных депутатов. Яшин и Красовский собираются идти как самовыдвиженцы, впрочем, на прошедшем 3 июня конгрессе независимых муниципальных депутатов
Гудков и Яшин решили дождаться окончания праймериз "Яблока"
, на которых определится кандидат от партии.
После этого политики договорились обсудить выдвижение единого демократического кандидата. Победитель "яблочных" праймериз станет известен 5 июня, в финал вышли лидер московского отделения "Яблока" Сергей Митрохин и глава Тверского муниципального округа Яков Якубович. Партия народной свободы (ПАРНАС) в свою очередь отказалась
выдвигать собственных кандидатов и поддерживать кого-либо из существующих из-за того, что демократы так и не смогли объединиться в борьбе с "Единой Россией".
Системная оппозиция тоже может выдвинуть своих кандидатов в мэры Москвы. КПРФ отдают предпочтение кандидатуре экс-депутата Госдумы Вадима Кумина, обсуждаются и другие варианты. Московское отделение партии "Справедливая Россия" выдвинуло в качестве предварительной кандидатуры главу Таганского муниципального округа Илью Свиридова. ЛДПР обсуждает кандидатуры депутатов Госдумы Михаила Дегтярева и Ярослава Нилова.