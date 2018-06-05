Дождь с грозой и ветром ожидается в столичном регионе во вторник Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru



Кроме того, в пресс-службе главного управления МЧС по региону сообщили, что 5 июня в Подмосковье ожидается сильный дождь с грозой и ветром, порывы которого будут достигать 13-18 метров в секунду. МЧС рекомендует пешеходам в условиях сильного ветра укрыться в подъезде или прочном здании, не подходить к оборванным проводам, раскачивающимся вывескам, деревьям, а также избегать сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).



"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе на вторник, 5 июня из-за сильного ветра и грозы. Об этом сообщили в Гидрометцентре России . "Погода потенциально опасна", - говорится в сообщении. Температура ночью в Москве 13-15, по области 10-15 градусов тепла, днем в Москве 23-25, по области 20-25 градусов тепла. Ветер западный 5-10 метров в секунду, днем местами с порывами 12-17 метров в секунду.Кроме того, в пресс-службе главного управления МЧС по региону сообщили, что 5 июня в Подмосковье ожидается сильный дождь с грозой и ветром, порывы которого будут достигать 13-18 метров в секунду. МЧС рекомендует пешеходам в условиях сильного ветра укрыться в подъезде или прочном здании, не подходить к оборванным проводам, раскачивающимся вывескам, деревьям, а также избегать сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).



Предыдущая статья

