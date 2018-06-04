

Бесплатная парковка ожидает столичных автолюбителей с 10 по 12 июня Рубрики: Автотранспорт

Moscow-Live.ru



Собеседник агентства напомнил, что плата за парковку на улично-дорожной сети столицы не взимается по воскресеньям и праздничным выходным дням, а также в дни, на которые перенесены выходные постановлением правительства РФ. "В этом году таким постановлением выходной день 9 июня перенесен на понедельник, 11 июня. То есть парковочные каникулы в Москве продлятся в течение трех дней - с 10 по 12 июня", - пояснил он. Нынешняя рабочая неделя будет шестидневной и продлится до 9 июня. Стоянка автомобилей в зоне платных парковок в Москве будет бесплатной в предстоящие праздничные выходные с 10 по 12 июня. Об этом сообщили "Интерфаксу" в городской администрации.Собеседник агентства напомнил, что плата за парковку на улично-дорожной сети столицы не взимается по воскресеньям и праздничным выходным дням, а также в дни, на которые перенесены выходные постановлением правительства РФ. "В этом году таким постановлением выходной день 9 июня перенесен на понедельник, 11 июня. То есть парковочные каникулы в Москве продлятся в течение трех дней - с 10 по 12 июня", - пояснил он. Нынешняя рабочая неделя будет шестидневной и продлится до 9 июня.



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