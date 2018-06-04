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Бесплатная парковка ожидает столичных автолюбителей с 10 по 12 июня
4 июня 2018 г. | Время публикации 14:07
Рубрики: Автотранспорт  
 
Moscow-Live.ru
Стоянка автомобилей в зоне платных парковок в Москве будет бесплатной в предстоящие праздничные выходные с 10 по 12 июня. Об этом сообщили "Интерфаксу" в городской администрации.

Собеседник агентства напомнил, что плата за парковку на улично-дорожной сети столицы не взимается по воскресеньям и праздничным выходным дням, а также в дни, на которые перенесены выходные постановлением правительства РФ. "В этом году таким постановлением выходной день 9 июня перенесен на понедельник, 11 июня. То есть парковочные каникулы в Москве продлятся в течение трех дней - с 10 по 12 июня", - пояснил он. Нынешняя рабочая неделя будет шестидневной и продлится до 9 июня.
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Понедельник, 4 июня 2018 г. // Последняя новость 14:07
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