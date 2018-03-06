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Газон под трамвайными путями оборудовали на ВДНХ
4 июня 2018 г. | Время публикации 11:04 | Последние изменения 12:36
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Возле главного входа на ВДНХ появилась инновация - под трамвайные пути уложили газон. Урбанисты приветствуют идею, но отмечают, что прошлые аналогичные эксперименты кончились неудачей, причину которых отмечает блоге в "Живом журнале" урбанист Аркадий Гершман.

"При уборке снега щётки повреждают землю, а бывший газон летит во все стороны. В итоге нужно либо менять уборочную технику, либо каждый год восстанавливать покрытие, либо иметь грязь и пыль. Ещё не стоит забывать про реагенты, которые выжигают землю", - отмечает Гершман. Кроме того, контакт мокрой земли с рельсом способствует очень быстрой электрокоррозии, и для предотвращения этого необходимо делать прокладки или использовать технологию заливки рельсов бетоном, что обойдется недешево. А у тех, кто любит объезжать пробки по трамвайным путям, может возникнуть соблазн проехаться по газону.

"Очень хочу увидеть газон в следующем году живым и зелёным, но пока я скорее скептически отношусь к этому — уж очень хорошо реагенты и тракторы зимой убивают всё живое в Москве", - заключает урбанист. Напомним, в этом году москвичи массово жаловались на гигантские свалки грязного снега с реагентами, однако в ответ на это чиновники продолжают уверять жителей в эффективной работе коммунальных служб во время и после аномальных снегопадов.

Ранее сообщалось, что между станцией метро "ВДНХ" и площадью перед аркой главного входа в парковый комплекс поставят удобные скамейки, фонари с энергосберегающими лампами, разобьют газоны и высадят деревья. Инженерные работы ведутся на площади перед главным входом ВДНХ, а также на четырех прилегающих улицах - Останкинском, 1-м и 2-м Поперечном и Продольном проездах. Эти территории связывают ВДНХ с Музеем космонавтики, скульптурой Веры Мухиной "Рабочий и колхозница" и гостиницей "Космос".

В ходе работ будут заменены инженерные коммуникации и реконструирована контактная сеть для трамваев и троллейбусов. Тротуары в проездах, примыкающих к главному входу ВДНХ, станут просторнее за счет оптимизации ширины полос движения. Также в проездах сделают новые переходы и островки безопасности, а для автомобилистов, общественного транспорта и туристических автобусов оборудуют плоскостные парковки.
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