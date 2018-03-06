Газон под трамвайными путями оборудовали на ВДНХ

11 апреля 2018 г. Станцию метро "ВДНХ" и площадь перед входом объединят в пешеходный маршрут

Между станцией метро "ВДНХ" и площадью перед аркой главного входа поставят удобные скамейки, фонари с энергосберегающими лампами, разобьют газоны и высадят деревья. Тротуары в проездах расширят и оборудуют плоскостные парковки.