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В подмосковных Электроуглях песчаный карьер "рекультивируют" мусором, отравляя жителей химическим и фекальным смрадом
4 июня 2018 г. | Время публикации 15:33 | Последние изменения 16:52
Рубрики: Экология  
 
Moscow-Live.ru
Жители подмосковного города Электроугли Ногинского района надеются привлечь внимание президента РФ к отработанному песчаному карьеру, который вместо рекультивации забрасывают мусором. Местные власти признают факт незаконного ввоза отходов, но никак этому не препятствуют. Жители в соцсетях жалуются на "нестерпимую химическую вонь" и "гнилостный смрад".

Песчаный карьер находится вблизи деревни Вишняково и микрорайна Светлый на 20-м километре Носовихинского шоссе. Его рекультивация предполагает засыпку грунтом и строительным мусором, но как минимум с июля 2015 года туда незаконно свозят и коммунальные отходы - полиэтилен, мебель, матрацы, пластиковую тару, автомобильные покрышки. Об этом говорится в обращении жителей к президенту, опубликованном на странице "STOP ВЫБРОС! Мы хотим дышать!" в соцсети "Вконтакте".

По словам активистов, с апреля 2018 года число мусоровозов, приезжающий к карьеру, многократно возросло. По вечерам и ночам выстраивается очередь из 30 и более машин. Жители регулярно дежурят в районе карьера и становятся свидетелями незаконного ввоза мусора.



"Отчетливо ощущается как химический запах, так и фекальные "ароматы" илового осадка. На переезде в Электроуглях нас обдало сильнейшей волной гнилостного смрада - так пахнут грузовики, которые возили иловый осадок на дальний участок карьеров", - сообщается в паблике "Свалка в Электроуглях" по итогам инспекции 2 июня.

Администрация Ногинского района и минэкологии Московской области в ответ на обращения жителей подтвердили факт незаконного ввоза посторонних отходов. Также установлен факт выброса вредных веществ с превышением по метилмеркаптану в полтора раза. Именно это вещество и его производные, по официальным данным, стало причиной появления запаха тухлой капусты в Москве в декабре 2017 года.

За выбросы в карьере к административной ответственности было привлечено ООО "Вива Транс", производящее искусственную биологическую почву для рекультивации. По итогам проверок в карьере минэкологии и Ногинская городская прокуратура останавливали ввоз отходов, задерживали мусоровозы и даже арестовали бульдозер. ООО "Гидротерра", которое занимается рекультивацией карьера, тоже было привлечено к административной ответственности. Однако процесс не прекратился.

В обращении к президенту РФ активисты отметили, что администрация Ногинского муниципального района не расторгла договор аренды с правообладателем земли ООО "КУП", а лишь обратилась в Арбитражный суд Московской области, причем не предоставила доказательств, что компания использует карьер как свалку. Жители требуют прекратить складирование отходов в карьере, а также установить и привлечь к ответственности всех причастных к этому лиц, и обязать их компенсировать экологический ущерб.

В последнее время мусорная проблема Московской области обострилась еще больше из-за появления новых временных свалок в разных районах, вызывающих бурное неприятие местных жителей, и пожаров на закрытых полигонах ТБО "Съяново" в Серпуховском районе и "Часцы" в Одинцовском.

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