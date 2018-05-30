В подмосковных Электроуглях песчаный карьер "рекультивируют" мусором, отравляя жителей химическим и фекальным смрадом

Жители подмосковного города Электроугли Ногинского района надеются привлечь внимание президента РФ к отработанному песчаному карьеру, который вместо рекультивации забрасывают мусором. Местные власти признают факт незаконного ввоза отходов, но никак этому не препятствуют. Жители в соцсетях жалуются на "нестерпимую химическую вонь" и "гнилостный смрад".
Песчаный карьер находится вблизи деревни Вишняково и микрорайна Светлый на 20-м километре Носовихинского шоссе. Его рекультивация предполагает засыпку грунтом и строительным мусором, но как минимум с июля 2015 года туда незаконно свозят и коммунальные отходы - полиэтилен, мебель, матрацы, пластиковую тару, автомобильные покрышки. Об этом говорится в обращении
жителей к президенту, опубликованном на странице "STOP ВЫБРОС! Мы хотим дышать!"
в соцсети "Вконтакте".
По словам активистов, с апреля 2018 года число мусоровозов, приезжающий к карьеру, многократно возросло. По вечерам и ночам выстраивается очередь из 30 и более машин. Жители регулярно дежурят в районе карьера и становятся свидетелями незаконного ввоза мусора.
"Отчетливо ощущается как химический запах, так и фекальные "ароматы" илового осадка. На переезде в Электроуглях нас обдало сильнейшей волной гнилостного смрада - так пахнут грузовики, которые возили иловый осадок на дальний участок карьеров", - сообщается в паблике "Свалка в Электроуглях"
по итогам инспекции 2 июня.
Администрация Ногинского района и минэкологии Московской области в ответ на обращения жителей подтвердили факт незаконного ввоза посторонних отходов. Также установлен факт выброса вредных веществ с превышением по метилмеркаптану в полтора раза. Именно это вещество и его производные, по официальным данным, стало причиной появления запаха тухлой капусты
в Москве в декабре 2017 года.
За выбросы в карьере к административной ответственности было привлечено ООО "Вива Транс", производящее искусственную биологическую почву для рекультивации. По итогам проверок в карьере минэкологии и Ногинская городская прокуратура останавливали ввоз отходов, задерживали мусоровозы и даже арестовали бульдозер. ООО "Гидротерра", которое занимается рекультивацией карьера, тоже было привлечено к административной ответственности. Однако процесс не прекратился.
В обращении к президенту РФ активисты отметили, что администрация Ногинского муниципального района не расторгла договор аренды с правообладателем земли ООО "КУП", а лишь обратилась в Арбитражный суд Московской области, причем не предоставила доказательств, что компания использует карьер как свалку. Жители требуют прекратить складирование отходов в карьере, а также установить и привлечь к ответственности всех причастных к этому лиц, и обязать их компенсировать экологический ущерб.
В последнее время мусорная проблема Московской области обострилась еще больше из-за появления новых временных свалок
в разных районах, вызывающих бурное неприятие
местных жителей, и пожаров на закрытых полигонах ТБО "Съяново"
в Серпуховском районе и "Часцы"
в Одинцовском.