Цены на авиабилеты из Москвы и в Москву выросли в 8-10 раз на период ЧМ-2018

В дни игр чемпионата мира по футболу цены на перелет в Москву из городов России выросли в десять раз. К такому выводу пришли специалисты сервиса путешествий Tutu.ru, проанализировав стоимость авиабилетов из Москвы и в Москву в период проведения чемпионата мира по футболу с 10 июня по 20 июля 2018 года. На данные исследования ссылается РИА "Новости"
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Выяснилось, что первую строчку рейтинга самых подорожавших направлений с прилетом в Москву занимает маршрут из Нижнего Новгорода 22 июня. Авиабилеты дорожают на 892%, то есть в 10 раз, с 2474 рублей до 24534 рублей. А 24 июня за билет из Ростова-на-Дону придется отдать в девять раз больше, чем в обычные дни (22783 рубля). На третьем месте вылеты из Саранска. Билет обойдется дороже также в девять раз - 20 461 рубль.
Что касается вылетов из Москвы, то самые дорогие билеты продаются в Саранск на 15 июня. Билет обойдется в восемь раз дороже, чем в обычный день (17 453 рубля). В семь раз обойдется дороже перелет в Казань (13 986 рублей). На третьем месте подорожавшие в шесть раз вылеты в Саранск.
Воспользоваться случаем решили и арендодатели
: российская столица легко обошла Санкт-Петербург, Екатеринбург и Сочи в списке городов с самыми неадекватными ценами . Владельцы жилья рассчитывают, что иностранцы будут вынуждены соглашаться на безумные условия из-за нехватки мест для проживания в гостиницах города. Так, даже в "бабушкиной" квартире с протертым линолеумом и старыми обоями в 1,2 километра от станции метро "Домодедово" комнаты в день первого матча чемпионата подорожают до 15 тысяч рублей за ночь. За такую же сумму на это число предлагают номера трехзвездочные отели в километре от центра Нью-Йорка.
На Тверской улице 23 мая можно снять большую комнату с евроремонтом за 5,6 тысячи рублей. В день первого матча ЧМ-2018 этот вариант подорожает в 19 раз - до 106,2 тысячи. Как отмечают журналисты, за эти деньги в Нью-Йорке можно провести ночь в бутик-отеле в стиле ар-деко в трех минутах от Таймс-сквер, причем обслуживать вас будет личный дворецкий. Либо за схожую сумму можно отправиться в двухнедельный тур в ОАЭ и отдохнуть там в пятизвездочном отеле. А гостю из Канады предложили квартиру на Славянском бульваре из рассчета 110 тысяч рублей в сутки
. Пораженный иностранец заявил, что "на эти деньги можно купить крутую машину и жить в ней", а заодно и ездить на стадион.