Цены на авиабилеты из Москвы и в Москву выросли в 8-10 раз на период ЧМ-2018

26 мая 2018 г. "Бабушкина" квартира на окраине Москвы по цене номера в центре Нью-Йорка: рынок аренды обезумел из-за ЧМ

Сутки проживания в "бабушкиной" квартире на окраине Москвы в день начала ЧМ-2018 подорожают до уровня гостиничного номера в центре Нью-Йорка. В центре столицы цены и вовсе взлетят в десятки раз.