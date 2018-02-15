Мэрия отдала под магазины и стоянку парк у Ростокинского акведука, возведенного еще при Екатерине II

Столичные власти объявили тендер на "благоустройство и озеленение" парка возле Ростокинского акведука, построенного по указу императрицы Екатерины II на рубеже XVII и XVIII века. Согласно сообщению на сайте
московской мэрии, чиновники хотят "привести в порядок" территорию, установить скамейки на детских и спортивных площадках, а также высадить деревья и кустарники и заняться наружным освещением.
В инфографике на сайте телеканала "Москва 24"
приводятся дополнительные сведения, которые на правительственном портале решили не упоминать. Так, в парке планируется организовать парковку, а также открыть магазины и кафе, что весьма слабо напоминает работы по озеленению. Отвечать за "благоустройство" будет победитель электронного аукциона, начальная стоимость контракта составляет 470 миллионов рублей.
Как отмечает администратор сообщества "Московская городская коалиция"
в Facebook Алина Енгалычева, подобный проект нанесет Ростокинскому акведуку непоправимый ущерб. "Благоустройство добралось и до Ростокинского акведука, лишенного в свое время охранной зоны ради того, чтобы оттяпать кусок из парка под строительство храмового комплекса. И вот теперь - типа "благоустройство". Пропал акведук. А ведь это - памятник. Крайне ценный, между прочим", - посетовала Енгалычева.
Местные жители от инициативы мэрии также не в восторге. "Там просто вылизано и ухожено, не считая незаконного строительства храма, которое и нарушило охранный статус всего парка", - прокомментировал публикацию один из участников сообщества. "Единственное, что действительно нужно этому кусочку города, - снос ко всем чертям незаконно вкряченного туда поповника", - согласился другой пользователь.
Ольга Проненко, в свою очередь, напомнила
, как в районе происходило благоустройство возле станции МЦК "Ростокино". "Сначала там была пешеходная дорожка вдоль ограждений железнодорожных путей. Потом положили асфальт, сделали бетонные основания и поставили на них урны. До сегодняшнего дня постоянно перекапывают рядом с дорожкой и на ней, ломая новый асфальт, снося новые урны. Пешеходам приходится обходить рытвины. Закончат в одном месте, начинают рыть в другом. Деревья жалко - их повреждают, ломают, выкапывают", - рассказала москвичка.