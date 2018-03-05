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Разрекламированная властями школа искусств им. Глинки за полтора года строительства так и осталась заброшенной ямой
4 марта 2018 г. | Время публикации 14:50 | Последние изменения 15:04
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Проектное решение | Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Начавшееся еще в 2016 году возведение детской школы искусств имени Глинки в столичном районе Печатники согласно контракту должно было завершиться уже в этом месяце, однако на стройплощадке сейчас можно увидеть лишь заброшенный пустырь и вырытую яму под фундамент. Там нет ни техники, ни рабочих, ни каких-либо других признаков ведущихся работ. Как отмечает в своем блоге градозащитник Рустам Билялов, Москва вместо новой школы получила еще один долгострой.

"Контракт на строительство был заключен еще в 2016 году. То есть по документам строительство ведется уже полтора года. Согласно заключенному контракту на строительство объекта, новое здание школы искусств должно быть достроено уже к концу марта 2018 года. Но сейчас стало совершенно очевидно, что к намеченному сроку объект построен не будет", - посетовал Билялов.

Он напомнил, что в ноябре прошлого года муниципальный депутат-единоросс Николай Акимов заявил, что строительство школы искусств "началось полным ходом". При этом в декабре на стройплощадке можно было заметить лишь нескольких рабочих и один экскаватор. "На строительные работы, которые идут полным ходом, это похоже не было", - подчеркнул активист.

По поводу строящейся школы в сентябре высказывался и мэр столицы Сергей Собянин. "Детская школа искусств имени Глинки, которая четверть века снимала помещение, скоро переедет. Уже утвердили довольно необычный проект здания. В нем будет подвесная стеклянная галерея для выставок, а фасад украсят ноты", - написал градоначальник на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Билялов отмечает, что проект действительно "необычный", особенно с учетом того, что конкурс на право заключения договора на выполнение подрядных работ по строительству объекта был объявлен еще до того, как состоялся конкурс на право заключения договора по разработке проектно-сметной документации. "Участники закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, как бы понятия не имели, что им надо будет строить", - пояснил автор публикации.

Муниципальный депутат района Печатники Виталий Третьюхин, в свою очередь, сообщил, что ситуацией вокруг строительства школы искусств им. Глинки заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Ведомство в середине февраля начало проверку, которая, как ожидается, может растянуться на срок до двух месяцев. Между тем Билялов отмечает, что завершения работ по строительству и открытия школы не стоит ждать раньше 2019 года, и это при самом благополучном раскладе.
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