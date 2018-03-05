Мужчина с крюком попытался по стене забраться в квартиру депутата-единоросса Рубрики: Криминал

Елена Панина | Елена Панина | © РИА Новости / Владимир Федоренко



"Это была попытка какого-то человека влезть по стене дома, по боковой. Он крючок закинул на наш кондиционер, поэтому сказать, что это в нашу квартиру или в какую-то другую лез, или еще какую-то цель преследовал, я не могу этого сказать", - отметила Панина в беседе с агентством.



Она также добавила, что на тот момент в квартире находился ее племянник. На место вызвали полицию, стражи порядка составили протокол, сейчас идет следствие.



По словам Паниной, неизвестного и раньше замечали во дворе ее дома. "Потом по камерам наблюдения посмотрели, что он, оказывается, был раньше, неделю назад, ходил там по двору, присматривался к дому. Поэтому не могу сказать, что в мою квартиру пытался проникнуть", - уточнила депутат.



Предположений о том, кто это мог быть, у нее нет. "Тридцать лет с лишним живем в этом доме, и просто никогда в жизни ничего подобного не было", - заключила она. Депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Елена Панина рассказала о попытке неизвестного человека пробраться, предположительно, в ее квартиру по стене дома при помощи крюка и веревки. По ее словам, планам злоумышленника помешала консьерж, которая увидела скалолаза в окно и прогнала, сообщает РИА "Новости" "Это была попытка какого-то человека влезть по стене дома, по боковой. Он крючок закинул на наш кондиционер, поэтому сказать, что это в нашу квартиру или в какую-то другую лез, или еще какую-то цель преследовал, я не могу этого сказать", - отметила Панина в беседе с агентством.Она также добавила, что на тот момент в квартире находился ее племянник. На место вызвали полицию, стражи порядка составили протокол, сейчас идет следствие.По словам Паниной, неизвестного и раньше замечали во дворе ее дома. "Потом по камерам наблюдения посмотрели, что он, оказывается, был раньше, неделю назад, ходил там по двору, присматривался к дому. Поэтому не могу сказать, что в мою квартиру пытался проникнуть", - уточнила депутат.Предположений о том, кто это мог быть, у нее нет. "Тридцать лет с лишним живем в этом доме, и просто никогда в жизни ничего подобного не было", - заключила она.



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