Провластные СМИ хором поведали о счастливых первых переселенцах по реновации

Противники программы реновации ранее утверждали как раз обратное: людей вынуждают спешно освободить старую квартиру, не выдавая ни плана БТИ, ни экспликации (пояснение к архитектурному проекту, эскизу помещения), ни других необходимых документов. Жительница дома N5 по улице Константина Федина Наталия Королева в беседе с



ТАСС сегодня также опубликовал материал о первых переселенцах. Агентство приводит слова Антонины Ботяковой, которая переехала в "реновационную" квартиру накануне вместе с семьей. По ее словам, новое жилье ей так понравилось, что другие варианты сама решила не рассматривать. "Не было желания выбирать что-то получше", - заявила она.



Супруги Быстрицкие, в свою очередь, порадовались, что у них из окна можно увидеть Москву-Сити и что-то похожее на Кремль. "А еще там виднеется башня, шпиль. И там рубиновая звезда горит. Ну, я думаю, это не Кремль. Хотя кто его знает! Но мы разберемся, время у нас есть", - сказал Алексей Быстрицкий. "Этого времени у Быстрицких - вся оставшаяся жизнь", - проявил фантазию автор ТАСС.



Ранее горожане возмущались тем, что многие квартиры в домах под реновацию сделаны небрежно - кругом замазки и затирки, планировка неудобная, ванная маленькая - даже стиральную машинку некуда поставить.



Еще одна жительница дома N5 по улице Константина Федина Юлия Плеснина рассказывала, что в выданных ей бумагах не прописаны ни размер кухни, ни размеры комнат, ни каких-то еще помещений. "Нам не дали бумаги с метражом. Здесь даже простой рулетки ни у кого нет. Также перепутаны номера всех квартир. Мы должны смотреть 106-ю, но по факту нам показали 327-ю. Что будет оформлено в документах, вообще непонятно. Чтобы написать отказ, мы сами должны измерить площадь комнат, и нам должны показать другую. Но сейчас мы в полной растерянности", - возмущалась москвичка.



Плеснина отметила, что голосовала за снос, поскольку ее хрущевка совсем разваливалась. Однако она думала, что в новых квартирах комнаты будут хотя бы такие же по площади. "Но нам нужны не потолки и не обои, нам нужны метры. Уезжать из большой хрущевки в маленькую новостройку мы не согласны. И хотя бы можно было показать все по-человечески", - посетовала собеседница The Village.



