Пятая часть месячной нормы осадков выпала в столице в ночь на воскресенье

За минувшую ночь в Москве выпало около 20 процентов месячной нормы осадков, которая в марте составляет 34 миллиметра, сообщает "Интерфакс"
со ссылкой на представителя Гидрометцентра России. К утру воскресенья, 4 марта, высота сугробов в районе базовой городской метеостанции на ВДНХ достигла 47 сантиметров.
Снег продолжит идти и на протяжении всего воскресенья. Как ожидается, к вечеру прирост снежного покрова в городе может составить еще от 4 до 6 сантиметров.
Отметим, что сегодня с 9:00 до 21:00 в городе действует штормовое предупреждение. По информации синоптиков, ожидаются снегопады, гололедица, метель, снежные заносы, а также сильный ветер с порывами в 15 метров секунду и выше.
Обильные осадки уже привели к десяткам задержанных рейсов
в столичных аэропортах. По состоянию на 10:00, в "Шереметьево" были задержаны 25 рейсов, в "Домодедово" - задержаны 10 и 14 отменены, а во "Внуково" - два задержаны и столько же отменены.
Источник "Интерфакса" рассказал, что аэродромные службы работают безостановочно: "Взлетно-посадочные полосы, перроны и рулежки расчищались на протяжении всей ночи, расчистка продолжилась утром. Все самолеты перед вылетом обрабатываются противообледенительной жидкостью. Это провоцирует кратковременные задержкам рейсов, поскольку занимает до получаса дополнительного времени".
В мэрии традиционно заверяют, что держат ситуацию под контролем. "Коммунальные службы переведены в круглосуточный режим работы, на улицах задействовано порядка 10 тысяч единиц специализированной техники", - цитирует агентство "Москва"
заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
Чиновник сообщил, что спецтехника проводит регламентные работы по сплошному прометанию улично-дорожной сети, тротуаров, пешеходных зон, зон парковочного пространства с последующей противогололедной обработкой. "Под особый контроль взята уборка от снега мест массового скопления людей, подходов к станциям метро, остановкам общественного транспорта, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка", - добавил представитель мэрии.
Впрочем, жителям столицы этот факт еще предстоит проверить. После февральского "снегопада века" городское правительство также утверждало, что на улицах работают до сотни тысяч дворников, однако многим москвичам на протяжении пары недель не посчастливилось увидеть ни одного. Чиновники оправдывались, утверждая, например, что горожане обстреливают убирающихся коммунальщиков из травматического оружия. Тот же Бирюков продолжил на этом настаивать даже после того, как это опровергла полиция. В конечном счете власти все-таки признали проблему и по городу прокатилась волна отставок
мелких районных чиновников.