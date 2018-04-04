ЦОДД отрегулировал работу светофоров еще на 30 переходах

Центр организации дорожного движения по просьбам москвичей отрегулировал работу еще 30 светофоров на наиболее оживленных перекрестках. Об этом сообщается на сайте мэра столицы
.
Как пояснил заместитель руководителя ЦОДД Дмитрий Горшков, на одних светофорах увеличили длительность зеленого сигнала для пешеходов: время увеличения сигнала составило от трех до 41 секунды. На таких перекрестках во время зеленого сигнала сможет пройти больше пешеходов, чем раньше. А на других светофорах снизили время ожидания зеленого света на 10-85 секунд: сигнал горит с той же длительностью, но загорается чаще. Аналогичные изменения были внесены в работу 22 светофоров
в начале апреля.
"Мы стараемся учесть интересы и пешеходов, и автомобилистов. Поэтому изменения режима работы светофоров не влияют на загруженность дорог, а пешеходам теперь не приходится долго ожидать зеленого света", - отметил Горшков. Так, на пересечении Госпитальной набережной и улицы Новая Дорога снизили время ожидания зеленого сигнала со 150 до 65 секунд. А на перекрестке улицы Селезневская и улицы Новосущевская увеличили продолжительность зеленого света с 10 до 25 секунд.
В ЦОДД напомнили, что обращения горожан по по поводу регулирования работы светофоров принимаются на сайте mos.ru, едином транспортном портале, а также в официальных группах ЦОДД в социальных сетях. Кроме того, горожане могут предложить свои идеи дорожным координаторам ЦОДД, оформив заявку на сайте центра.