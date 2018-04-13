Проверки московских ТЦ на пожарную безопасность выявили более 11 тысяч нарушений

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27 апреля 2018 г. Архитекторы назвали самые безопасные торговые центры Москвы

Эксперты МАРХИ проверили пожарную безопасность крупнейших и самых популярных ТЦ Москвы. Самым безопасным оказался ТЦ "Мега" в Химках, а среди аутсайдеров – ЦУМ, торговые центры "Европейский" и "Атриум".

24 апреля 2018 г. Модный Усачевский рынок в центре Москвы закрыли после проверки МЧС и прокуратуры