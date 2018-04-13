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Проверки московских ТЦ на пожарную безопасность выявили более 11 тысяч нарушений
4 мая 2018 г. | Время публикации 18:23 | Последние изменения 18:29
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
ГУ МЧС России по Московской области
Проверки выявили более 11 тысяч нарушений норм пожарной безопасности в московских торгово-развлекательных центрах, детских досуговых организациях, учреждениях культуры и спортивных центрах. Об этом сообщил на совещании в мэрии начальник ГУ МЧС по Москве Илья Денисов.

Инспекции проходили с 26 марта после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, где погибли 60 человек. В результате проверок к административной ответственности привлечены 269 юридических и 247 должностных лиц, приводит данные Денисова mos.ru.

За невыполнение предписаний Госпожнадзора приостановлена работа торговых центров "Персей для детей" на Малой Семеновской улице, "Серебряный дом" на Большой Семеновской, "Вектор" и "Щелково" на Щелковском шоссе и Усачевского рынка в Хамовниках. Ожидаются судебные решения еще по трем торговым центрам, где выявлены серьезные нарушения требований пожарной безопасности. Проверки будут продолжаться.

В середине апреля главный прокурор Москвы Владимир Чуриков сообщил, что в суды направлены заявления о приостановке деятельности более 10 торгово-развлекательных центров Москвы, представляющих опасность для посетителей. Он не назвал ТЦ, которым грозит закрытие, но отметил, что при проверке более 250 объектов нарушения нашли почти в каждом.
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