Проверки московских ТЦ на пожарную безопасность выявили более 11 тысяч нарушений

Проверки выявили более 11 тысяч нарушений норм пожарной безопасности в московских торгово-развлекательных центрах, детских досуговых организациях, учреждениях культуры и спортивных центрах. Об этом сообщил на совещании в мэрии начальник ГУ МЧС по Москве Илья Денисов.
Инспекции проходили с 26 марта после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, где погибли 60 человек. В результате проверок к административной ответственности привлечены 269 юридических и 247 должностных лиц, приводит данные Денисова mos.ru
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За невыполнение предписаний Госпожнадзора приостановлена работа торговых центров "Персей для детей"
на Малой Семеновской улице, "Серебряный дом" на Большой Семеновской, "Вектор" и "Щелково" на Щелковском шоссе и Усачевского рынка
в Хамовниках. Ожидаются судебные решения еще по трем торговым центрам, где выявлены серьезные нарушения требований пожарной безопасности. Проверки будут продолжаться.
В середине апреля главный прокурор Москвы Владимир Чуриков сообщил, что в суды направлены заявления о приостановке деятельности более 10 торгово-развлекательных центров
Москвы, представляющих опасность для посетителей. Он не назвал ТЦ, которым грозит закрытие, но отметил, что при проверке более 250 объектов нарушения нашли почти в каждом.