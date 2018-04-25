Противники фан-зоны на Воробьевых горах передали петицию в администрацию президента

Студенты Московского государственного университета зарегистрировали обращение на имя президента России Владимира Путина о переносе фан-зоны к Чемпионату мира по футболу-2018 с территории университета. Как сообщили "Новой газете"
представители Инициативной группы МГУ, под обращением подписались более 14 тысяч студентов, сотрудников, выпускников университета и жителей Москвы.
Кроме того, днем 3 мая у здания администрации президента прошли одиночные пикеты. На плакатах пикетирующих можно было увидеть надписи: "ЧМ по футболу не повод унижать университет", "Фан-зона под окнами МГУ – гол в свои ворота!", "Перенос требуют наши сердца!".
Напомним, на прошлой неделе в оргкомитете чемпионата мира по футболу заявили, что по фан-зоне найдено решение, которое "устраивает все заинтересованные стороны"
. Председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович сказал, что фан-зону разместят не на территории МГУ, а рядом, а также исключат оттуда объекты, которые планировалось разместить первоначально. Подробностей он не привел.
При этом Дворкович уточнил, что такое решение было найдено якобы после недавней встречи со студентами, требующими переноса фан-зоны. Сами студенты это опровергли: по их словам, никаких новых вариантов расположения фан-зоны на той встрече не обсуждалось. Единственной просьбой студентов был перенос фан-зоны с Воробьевых гор. В результате Дворкович пообещал рассмотреть возможность переноса
, однако по факту студентам дали понять, что никакая другая площадка в Москве для фан-зоны не подходит.
По словам противников фан-зоны, представители оргкомитета ЧМ "манипулируют фактами и выдают за "компромиссное решение" меры, которые были приняты еще в августе 2017 года. В частности, вместимость площадки сократится до 25 тысяч болельщиков, а саму ее всего лишь отодвинут на 300 метров от Главного здания вуза. В знак протеста студенты МГУ и солидарные с ними студенты ВШЭ и МФТИ провели акцию 28 апреля, выстроившись перед главным зданием университета на Воробьевых горах и взявшись за руки
. По оценке СМИ, в акции участвовало около 200 человек. А 1 мая в парке вблизи университета начались вырубки
: поводом для них стала необходимость "защиты от маньяков".